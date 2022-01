Rachida Karrati, dopo Masterchef ha cambiato vita: “Si meritava di meglio”

Vi ricordate di Rachida Karrati di Masterchef? Impossibile dimenticare la sua carica ed energia positiva. Una cuoca eccezionale, ma sapete cosa fa oggi? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Rachida Karrati è stata una delle protagoniste indiscusse di Masterchef. Impossibile dimenticarla, la sua frizzante personalità aveva conquistato il pubblico. Ormai sono diversi anni che non la vediamo più nel piccolo schermo, infatti, i riflettori su di lei si sono completamente spenti e la sua vita è cambiata. Ma cosa fa oggi? scopriamolo.

Rachida Karrati, che fine ha fatto? Tutta la verità

Rachida, la cuoca più discussa di tutte le edizioni di Masterchef. Originaria del Marocco ma vive attualmente a Sorisole in provincia di Bergamo. Ha lasciato il suo Paese d’origine per iniziare una nuova vita con le sue due figlie. In Italia ha trovato l’amore e ha iniziato a coltivare la sua passione per la cucina.

Proprio per questo, ha deciso di provare ad entrare nello show culinario più seguito di sempre. Un’esperienza che non è andata come voleva perché non ha trionfato, ma è riuscita a dimostrare di essere una cuoca super talentuosa.

Dopo Masterchef ha partecipato a L‘Isola dei Famosi, dove è sempre riuscita a distinguersi con il suo bel caratterino, infatti, non sono mancate le liti. Ma adesso? La sua vita è completamente diversa: scopriamo cosa fa.

La nuova vita di Rachida

Dopo aver partecipato al famoso reality di Canale 5, i riflettori su di lei si sono totalmente spenti, infatti, è ritornata alla sua solita vita tranquilla sempre a Sorisole, in provincia di Bergamo. Rachida non ha abbandonato la sua passione per la cucina, infatti, sul suo profilo Instagram, seguito da più di 7 mila persone, pubblica tutti i suoi piatti deliziosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rachida Karrati (@rachidakarratiofficial)



Inoltre, durante l’emergenza sanitaria ha cucito tantissime mascherine per i bisognosi, un gesto davvero bellissimo. Purtroppo non ci sono altri aggiornamenti su di lei, anche se i suoi fan vorrebbero rivederla al più presto in qualche programma televisivo, dato che ha sempre fatto sorridere il pubblico con la sua carica positiva.

