Netflix ha deciso: addio alla super serie tv, fan in rivolta non ci credono ancora

Netflix nel 2022 è pronta, non solo a lanciare nuove serie, ma anche a eliminarne di diverse, dunque addio alla serie più amata è stata eliminata per sempre.

Netflix rivede il suo elenco per fare posto ai contenuti in arrivo.

Le cancellazioni di Netflix

Tutti sanno che ogni mese Netflix rivede il suo listino di offerte video eliminando un certo numero di offerte per fare spazio ai nuovi arrivi. Tuttavia alcune delle serie più di successo, sono diventate con il tempo dei colossi del piccolo schermo, le loro cancellazioni hanno lasciato i fan orfani dei loro beniamini.

In particolare, l’amato Peaky Blinders, che termina alla sua sesta e ultima stagione. In questa pagina c’è l’elenco completo di quanto cancellato, che riguardano le serie TV che non torneranno sulla piattaforma nel gennaio 2022.

Atypical, stagione 4 – eliminata alla quarta e ultima stagione;

Bonding, stagione 2 – eliminata;

Country Comfort, stagione 1 – eliminata;

The Crew, stagione 1 – eliminata;

The Crown, stagioni 4, 5 e 6 –eliminata alla sesta e ultima stagione;

Cursed, stagione 1 – eliminata;

Dead to Me, stagione 3 – eliminata alla terza e ultima stagione;

Dear White People, stagione 4 –eliminata alla quarta e ultima stagione;

Derry Girls, stagione 3 –eliminata alla terza e ultima stagione;

The Duchess, stagione 1 – cancellata;

F is for Family, stagione 5 – cancellata dopo la quinta e ultima stagione;

Grace and Frankie, stagione 7 – eliminata alla settima e ultima stagione;

Hit & Run, stagione 1 –eliminata;

The Irregulars, stagione 1 – eliminata;

The Kominsky Method, stagione 3 – eliminata alla terza e ultima stagione;

Lost in Space, stagione 3 – eliminata ala terza e ultima stagione;

Manifest, stagione 4 –eliminata alla quarta e ultima stagione;

On My Block, stagione 4 – eliminata alla quarta e ultima stagione;

Ozark, stagione 4 –eliminata alla quarta e ultima stagione;

Peaky Blinders, stagione 6 – eliminata alla sesta e ultima stagione.

Chiude anche Popcorn Time

Negli ultimi anni, Netflix si è trovata ad affrontare sia la competizione di diversi giganti del mercato, quali Amazon Prime Video o Disney+, sia quella dei siti pirata.

Del resto, il fenomeno del brigantaggio in rete rappresenta per gli addetti ai lavori un concreto impedimento, in quanto numerosi siti propongono delle serie televisive e film in modo gratuito ma in maniera illegale. Attualmente, la creazione di Reed Hastings può rallegrarsi della cessazione di Popcorn Tim.

Infatti, l’applicazione ha la possibilità di far guardare film e spettacoli televisivi gratuitamente in un modo molto facile ma illegale. Per di più, il sistema era simile a quello del gigante del video in streaming. Il portale specializzato Bloomberg.com ha riportato la chiusura immediata nella sua sezione Tecnologia.

In aggiunta, nel corso degli anni, Hastings stesso in più occasioni ha evidenziato che uno dei concorrenti più agguerriti del servizio è la pirateria.