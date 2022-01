By

Gianmaria Antinolfi è il protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore ha attirato l’attenzione del pubblico a causa di un gesto davvero imbarazzante: scopriamo cosa ha combinato.

Sta facendo il giro del web un filmato che riguarda proprio Gianmaria Antinolfi. Non è la prima volta che l’imprenditore campano dimentica di essere ripreso e si lascia andare a dei momenti alquanto bizzarri e imbarazzanti, scatenando così l’ironia da parte del popolo del web: scopriamo di più.

GF Vip, Gianmaria Antinolfi al centro delle polemiche

Gianmaria Antinolfi è il protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ha catturato l’attenzione del pubblico non solo per i suoi flirt all’interno della casa con Sophie Codegoni e ora con Federica, ma anche perché spesso dimentica di essere ripreso dalle telecamere e si lascia andare a dei momenti davvero imbarazzanti.

E’ successo anche poco fa e il filmato è diventato virale in poco tempo, scatenando una gigante polemica, anche se in molti credono che sia stata una scena davvero divertente. Purtroppo, secondo alcune indiscrezioni, a breve l’imprenditore campano interromperà il suo percorso al Grande Fratello Vip per motivi di lavoro.

Davvero una brutta notizia, sia per lui che dovrà lasciare la modella Federica e sia per il pubblico che lo sostiene ogni giorno. Ma scopriamo nel dettaglio cosa ha combinato nelle scorse ore.

Il gesto imbarazzante di Gianmaria Antinolfi

Un video che riguarda proprio l’imprenditore campano è diventato virale sul web. Nel filmato si vede lui seduto sul divano insieme a Miriana Trevisan e ad un certo punto infila la sua mano dentro la maglietta, precisamente sotto le ascelle e successivamente odora le dita.

Una scena che ha lasciato nuovamente il pubblico sconvolto, dato che non è la prima volta che accade un episodio simile, infatti, nelle scorse settimane ha attirato del pubblico perché aveva infilato la mano nei pantaloni e come sempre l’ha annusata. Un gesto davvero bizzarro che non è affatto passato inosservato ai telespettatori più attenti.