GF Vip, Katia elude i microfoni ma si capisce tutto: “La Ricciarelli se l’è fatta sotto”

Grande Fratello Vip 6: Katia Ricciarelli elude i microfoni ma si sente tutto quello che dice. Il web è furioso. Ecco che cosa ha combinato la cantante.

La gieffina lascia tutti senza parole. La famosa soprano, chiacchierando con un’altra concorrente, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto infuriare il web. Ecco che cosa pensa il pubblico di lei.

Le forti dichiarazioni di Katia Ricciarelli

Tra i protagonisti più chiacchierati e discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip vi è sicuramente Katia Ricciarelli. La soprano si sta facendo conoscere per il suo carattere peperino e pungente.

Ormai da più di 3 mesi è rinchiusa nel famoso bunker di Cinecittà e, a differenza di altri concorrenti che sono stanchi e provati da questa esperienza, lei più volte ha confessato che questa avventura si è rivelata, nel suo caso, davvero illuminante.

L’artista si è legata particolarmente a Manila Nazzaro e a Soleil Sorge. Le 3 formano un trio che tanto fa chiacchierare fuori e dentro la casa. Nelle ultime puntate, la cantante è stata protagonista del famoso reality per via di alcuni alterchi con le principesse Selassié, in particolare Lulù, ma anche per una accesa discussione avuta con Miriana Trevisan.

A proposito proprio dell’ex valletta di Mike Bongiorno, è accaduto qualcosa tra di loro che ha sorpreso la cantante e al contempo ha indispettito i follower.

La gieffina elude i microfoni ma si sente tutto: il web è furioso

Katia non riesce invece a trovare un punto di incontro con Miriana Trevisan. Tra la cantante e l’ex valletta di Mike Bongiorno non scorre buon sangue, le due si punzecchiano continuamente e più volte si sono rese protagoniste di battibecchi piuttosto accesi.

Da qualche puntata, la soprano è al centro dell’attenzione per via di alcune dichiarazioni forti rilasciate proprio nei confronti dell’ex velina di Striscia la notizia.

L’artista ha giudicato la relazione di Miriana con Biagio D’Anelli criticando il suo modo di comportarsi e ferendola profondamente quando l’ha definita una cattiva madre per via dei suoi atteggiamenti passionali con l’opinionista di Barbara D’Urso.

Dopo le accuse infamanti nei confronti della Trevisan, l’ex marito della valletta, il cantante Pago, ha scritto un post Instagram affermando che per le dichiarazioni rilasciate dalla cantante, saranno presi seri provvedimenti legali nei suoi confronti.

La Ricciarelli, parlando con Soleil, ha dichiarato di essere venuta a conoscenza della diffida fatta da Pago nei suoi confronti. La cantante ha affermato, inoltre, che per tale ragione, ora dovrà essere più educata e gentile nei confronti di Miriana. Il web è furioso e molti credono che gli autori proteggano la Ricciarelli dato che nessun comportamento scorretto da lei tenuto viene mai punito.