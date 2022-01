Charlene di Monaco, dopo la malattia l’ennesima tragedia: devastata dal lutto

Charlene di Monaco devastata dal dolore. Dopo la terribile malattia arriva per lei un altro drammatico lutto da affrontare. Ecco che cosa è successo.

Terribile lutto per la principessa di Monaco. Ecco chi è venuto a mancare. Il cuore della moglie di Alberto II è rotto in mille pezzi.

Il terribile lutto che ha devastato Charlene

Il 2021 non è stato un anno semplice per la moglie di Alberto II. La regnante di Monaco per 8 mesi è stata ricoverata in Sudafrica per una terribile infezione che ha colpito la gola, il naso e le orecchie intaccando persino il cervello.

La sovrana si è dovuta sottoporre a 3 interventi chirurgici ma purtroppo non si è ancora ripresa del tutto. Agli inizi di novembre si è rifugiata nel suo palazzo monegasco per trascorrere qualche giorno con i figli e il consorte ma a causa di un esaurimento fisico ed emotivo è stata costretta a ricoverarsi nuovamente.

Oggi si trova in Svizzera ed è proprio lì che continua la sua riabilitazione psicofisica con la speranza di tornare presto in forma. Attraverso un comunicato stampa, il sovrano di Monaco, Alberto II, ha fatto sapere che la moglie è sulla strada della ripresa ma il percorso da compiere è ancora lungo. Intanto, come se non fosse già abbastanza delicata la situazione, Charlene si è ritrovata a dover affrontare un doloroso lutto.

Ecco chi è venuto a mancare: la principessa di Monaco è devastata

Da poco prima di Natale, Charlene di Monaco è ricoverata in Svizzera, in una struttura di riabilitazione super lussuosa per riprendersi da uno stress emotivo e fisico che l’ha fortemente debilitata.

Le festività natalizie le ha trascorse dunque lontano dal marito ma soprattutto dagli adorati figli, i gemelli Jacques e Gabriella. Non è stato un Natale sereno, questo, per la bella principessa che ha dovuto far fronte anche ad un terribile lutto che ha devastato il suo cuore.

Il 26 dicembre è venuto a mancare Desmond Tutu, arcivescovo e famoso attivista politico che per anni ha combattuto accanto a Nelson Mandela contro l’apartheid. La principessa ha avuto l’onore di conoscere e stare in compagnia, in più occasioni, di questo uomo meraviglioso e la sua morte l’ha profondamente devastata.

La principessa l’ha voluto ricordare pubblicando sul suo profilo Instagram personale alcune foto che la ritraggono proprio insieme al suo grande amico. Il messaggio profondo che ha scritto per lui, per dare l’ultimo saluto a Tutu, ha commosso davvero tutti. I sudditi temono che questo ennesimo brutto episodio contribuisca ritardare ancora di più la guarigione di Charlene.