Barbara D’Urso non è il suo vero nome: il segreto che ha tenuto nascosto per anni a tutti | Ora la verità

Mentre Barbara D’Urso è in vacanza sulla neve, il pubblico viene a conoscenza di un particolare legato al suo vero nome. Vediamo di che si tratta.

Prima di rivederla a breve in televisione, Barbara D’Urso sta documentando le sue vacanze sulla neve grazie al suo seguitissimo profilo Instagram.

Barbara D’Urso presto di nuovo in tv

Il palinsesto di gennaio 2022 di Canale 5 vede il ritorno di Barbara D’Urso che riprenderà in mano le redini del pomeriggio sulla rete. Ad uscire di scena per un po’ Gerry Scotti e il suo Caduta Libera. In particolare, alle 18:45, a partire dal 9 gennaio, ci sarà il ritorno della trasmissione condotta da Bonolis Avanti un Altro.

Barbara D’Urso tornerà alla conduzione di Pomeriggio 5 a partire dal 17 gennaio, dalle 17:20 alle 18:40 circa. I fan della trasmissione e della conduttrice aspettavano con ansia il suo ritorno. Alcuni, infatti, sospettavano che la conduttrice avrebbe contratto il covid. Una notizia falsa che lei stessa ha smentito.

La conduttrice partenopea, infatti, si trova in montagna e sta documentando le sue vacanze sulla neve attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram. Una vacanza a suo di pellicce (a sua detta ecologiche), giri in motoslitta e tanto altro. In particolare, i fan si sono concentrati su una foto in cui sembrava che la D’Urso avesse rifatto il naso. Ritocchino smentito.

Il suo vero nome non è Barbara

Mentre la conduttrice si gode ancora un po’ le sue vacanze sulla neve, però, trapela un dettaglio che forse molti ignoravano. Il vero nome della conduttrice, infatti, non è Barbara. A svelarlo è stata lei stessa.

Il vero nome della conduttrice originaria di Napoli è Maria Carmela D’Urso. A 18 anni le consigliarono, a sua detta, di cambiare il suo nome in Barbara perché era sicuramente più figo di Carmelita, nome che usava ai tempi.