Amici, Francesca Tocca si muove e Rudy si sente male: “Rianimatelo” | Temperatura altissima

La ballerina professionista, Francesca Tocca ha incantato tutti con la sua sensualità, in particolare Rudy Zerbi. L’insegnante di Amici di Maria De Filippi è rimasto completamente ammaliato dalla sua bellezza.

Quando si esibisce Francesca Tocca, Rudy Zerbi rimane sempre a bocca aperta. La compagna di Raimondo Todaro riesce sempre ad attirare l’attenzione, grazie alla sua sensualità e femminilità strepitosa. E’ impossibile non notare notare la grande bellezza della ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi.

Amici, la bellezza di Francesca Tocca stente Rudy Zerbi

Nella scorsa puntata di Amici di Maria De Filippi del 9 gennaio 2022, non sono mancati i soliti siparietti divertenti. Nonostante gli insegnanti, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini non erano presenti in studio, probabilmente a causa della quarantena, sono riusciti ad essere super professionali e hanno saputo intrattenere il pubblico magnificamente.

Uno dei momenti che ha divertito più il pubblico è stato durante l’esibizione di Francesca Tocca, quando Rudy Zerbi ha manifestato di apprezzare notevolmente il fascino della bella ballerina, attualmente fidanzata con Raimondo Todaro, dal quale è nata anche la piccola Jasmine.

Maria De Filippi non ha potuto non notare le espressioni dell’insegnante e scherzosamente lo ha preso di mira, creando così una scena davvero epica che è diventata virale sul web: scopriamo cosa è accaduto nei dettagli.

Rudy ammaliato da Francesca: il botta e risposta con Raimondo Todaro

I fan del programma, sanno bene che non è la prima volta che Rudy Zerbi manifesti tutto il suo apprezzamento per Francesca Tocca. Ogni volta la ballerina professionista sfoggia tutta la sua sensualità ed è impossibile non rimanere ammaliati.

Quando balla Francesca Tocca, bisogna rianimare Rudy!

LA SUA FACCIA MI SPEZZA.🤣✈#Amici21 pic.twitter.com/I99WTL35X5 — Trah pazzo (@PazzoTrah) January 11, 2022

Infatti, la performance ha completamente steso l’insegnante del talent di Canale 5. Ovviamente Raimondo, il compagno di Francesca, ironicamente, si è intromesso prendendo un po’ in giro il suo collega.

Il simpatico siparietto è continuato anche sui social, dato che Rudy ha condiviso una foto con una delle sue espressioni più simpatiche e ha inserito vicino la seguente frase: “Dimmi che sta ballando Francesca senza dirmi che sta ballando Francesca” e Todaro ha commentato scrivendo: “Tanto tornerai…”.

