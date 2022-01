UeD, ricordate l’ex dama Pamela? Grazie a Maria ha perso la testa per lui

UeD: Vi ricordate di Pamela Barretta? Lei ha perso completamente la testa per un giovane nuotatore, grazie a Maria De Filippi: scopriamo di più.

Impossibile scordare la bellissima Pamela Barretta, ex volto di Uomini e Donne. Nel corso del suo percorso nella storica trasmissione di Maria De Filippi, ha attirato l’attenzione del pubblico grazie alla sua bellezza ma soprattutto grazie al suo forte carattere. Nelle scorse ore ha rivelato di aver perso la testa per un ragazzo: ecco di chi si tratta.

Pamela Barretta di Uomini e Donne: che fine ha fatto l’ex dama

Pamela Barretta, per diverso tempo è stata uno dei volti più noti del Trono Over di Uomini e Donne. Ha catturato l’attenzione di diversi uomini del parterre maschile e anche del pubblico con il suo incredibile fascino.

Ha fatto parlare di sé, soprattutto per la storia con il cavaliere Enzo Capo, incontrato proprio a UeD, Purtroppo, dopo vari alti e bassi, la loro relazione non è andata come speravano ed è finita in maniera burrascosa.

Oggi, non fa più parte del parterre femminile del programma e grazie alla notorietà acquisita dopo Uomini e Donne, è diventata un influencer molto seguita sui social. Poco fa, attraverso il suo profilo Instagram ha annunciato di essere rimasta colpita da un giovane nuotatore: scopriamo di più.

Pamela Barretta, di chi si è presa una cotta

Il nome del ragazzo per cui Pamela ha perso la testa è Salvatore Loverso. Il giovane è stato il protagonista della prima puntata di C’è posta per te. E’ entrato nel cuore del pubblico non solo per la sua bellezza, ma anche perché ha dimostrato di essere un ragazzo d’oro.

Lui ha partecipato allo storico programma di Maria De Filippi, perché ha ricevuto una sorpresa speciale da parte di sua mamma. La donna lo ha ringraziato davanti a milioni di telespettatori per tutto quello che ha fatto dopo la morte del padre.

Salvatore ha conquistato il pubblico, ma soprattutto Pamela Barretta, che sui social ha espresso tutto il suo apprezzamento verso il giovane nuotatore. Ma come abbiamo detto, non ha attirato solo la sua attenzione.

Infatti, nelle scorse ore numerosi utenti hanno espresso il loro desiderio di vederlo come tronista a UeD. Maria De Filippi accoglierà la richiesta dei telespettatori? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.