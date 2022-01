Soleil Sorge, quanto ha guadagnato da quando entrata nella casa del GF | Ci compra una villa

Quanto ha guadagnato la famosa vippona Soleil Sorge fino ad oggi grazie alla sua partecipazione al GF Vip 6? La cifra totale è davvero inimmaginabile.

In questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, programma condotto Dal famigerato Alfonso Signorini, lei è stata ed è tuttora la protagonista indiscussa. Si trova in casa da circa 4 mesi ormai e, nonostante le numerose difficoltà non ha mai mollato e pensa di portare a termine il suo percorso senza mai voltarsi indietro. Una delle vippone più giovani nel reality, si è aggiudicata l’interesse del pubblico che, anche se quest’ultimo si divide in ben due schiere, non si è mai perso un minuto di riprese. Ovviamente, tutti questi ascolti hanno fruttato notevoli somme di denaro agli autori del programma e, proprio per questo motivo, hanno ben pensato di offrirle una cifra da capogiro.

Prima di entrare nella casa più chiacchierata d’Italia, ogni vippone deve firmare un contratto. Questo viene stipulato precedentemente e, prima ancora di entrare nel programma, i concorrenti sono già a conoscenza del guadagno che gli spetta. Il tutto varia perfino dagli anni di carriera e dalla notorietà acquisita. Chi ha alle sue spalle una carriera di molti anni di certo non guadagnerà come un giovane volto appena inserito nel mondo dello spettacolo. Nonostante questo però, anche se la vippona non ha molta esperienza in confronto agli altri, guadagna uno stipendio inimmaginabile.

Quanto guadagna l’ex volto di Uomini e Donne, Soleil Sorge, al GF Vip 6?

La ragazza ha costruito innumerevoli dinamiche, le quali sono state poi trattate in serata. Di questo ovviamente gli autori ne tengono conto. Bisogna infatti capire che, i concorrenti hanno uno stipendio fisso a settimana, potrebbero però aggiudicarsi dei bonus per svariati fattori. Essere i protagonisti della prima serata, ovvero della puntata in diretta, significa aggiudicarsi un’incredibile somma di denaro.

Approssimativamente, la ragazza guadagna circa 5/10 mila euro a settimana. Calcolando che, fino il suo percorso non ha mai subito alcun intoppo, la ragazza oggi potrebbe permettersi di compare una mega villa ad occhi chiusi. In circa quattro mesi infatti la vippona ha ottenuto 160 mila euro.

Bisogna inoltre tener conto però delle prime serate, come già anticipato, si ottiene un bonus se si è protagonisti di queste. Calcolando che fino ad oggi lei ha sempre avuto modo di intromettersi nelle discussioni e di ottenere il proprio spazio in puntata la cifra aumenta notevolmente. Potrebbe infatti arrivare a circa il doppio della somma precedentemente stimata.

Desirèe Cirisano