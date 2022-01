La profezia di Belen Rodriguez: si è avverato tutto, la previsione l’ha presa in pieno

La profezia che vedeva come protagonista la famosa showgirl si avverata realmente. Belen Rodriguez ha preso in pieno la previsione a lei fatta. Ecco di cosa si tratta realmente.

La vita della showgirl è da sempre interesse dei molti fan che la seguono e l’incoraggiano in ogni sua scelta. Nel corso degli anni ha raggiunto innumerevoli obbiettivi da tempo prefissati, ottenendo un successo clamoroso. Iniziando ad attirare l’attenzione del pubblico, per lei arrivano svariate richieste di collaborazione. Inizialmente si trattava di proposte di lavoro nel mondo della moda, successivamente però la sua fama ha fatto sì che la sua presenza venisse richiesta perfino nei programmi televisivi. Avvicinandosi al mondo dello spettacolo, con il passare degli anni, ha ottenuto il ruolo di conduttrice di numerosi programmi televisivi rinomati.

Ad oggi lei possiede una presenza scenica disarmante e gli autori dei vari programmi fanno a gare per aggiudicarsi la sua presenza. Negli ultimi anni ha accettato di lavorare al fianco dei volti più famigerati del mondo dello spettacolo. Tu sí que vales ha riscontrato un boom di ascolti impressionante grazie alla famosa showgirl. Con il passare del tempo, il programma è diventato quasi una seconda casa per la donna, l’abbiamo vista infatti emozionarsi innumerevoli volte durante le varie esibizioni.

Belen Rodriguez e la profezia che l’ha colpita in pieno

La showgirl è da sempre dalla parte del pubblico, di tutti coloro che non hanno una voce e cercano di emergere al meglio. Perfino nel programma televisivo infatti l’abbiamo vista incoraggiare i sogni di grandi e piccoli, senza mai tarpar loro le ali. Molti anni fa mandarono in onda un’esibizione mozzafiato, i protagonisti indiscussi di questa erano dei piccoli talenti. Lei si innamorò di una bambina in particolare. Finita l’esibizione, quando i compagni della piccola lasciavano lo studio, lei prese in braccio la bambina.

“Bellissima, non pesi per niente. Ma nove anni hai? Sei spettacolare.. un giorno farò una bambina come te.”

Queste furono le parole usate dalla showgirl rivolte alla bambina. Ebbene oggi, la giovane donna ha finalmente coronato il suo sogno facendo avverare la profezia che lei stessa aveva predetto.

La scorsa estate, la giovane conduttrice, ha dato alla luce una splendida bambina, la quale è nata dal frutto dell’amore della madre nei confronti di Antonino Spinalbese. Luna Marì ha portato gioia e serenità. Ad oggi lei è madre di due meravigliosi figli: Santiago e Luna.