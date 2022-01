Kate Middleton umiliata da William: “Ha ricevuto il regalo più brutto della storia”

By

Kate Middleton umiliata dal principe William, ecco il regalo bruttissimo che ha ricevuto dal consorte.

Kate Middleton e il principe William ai ferri corti? Ecco il terribile regalo che il figlio di Lady Diana ha fatto alla sua dolce metà. Terribile.

Kate Middleton umiliata da William

Il 9 gennaio 2022 Kate Middleton ha spento 40 candeline. La consorte del duca di Cambridge ha compiuto 40 anni e ha festeggiato un compleanno sobrio ed elegante circondata solo da pochi amici, famiglia, dal consorte e dai suoi meravigliosi tre bambini.

Insomma, la duchessa di Cambridge si è concessa un piccolo party nel pieno rispetto delle regole previste dalla nazione inglese per tenere a freno la pandemia provocata dal Covid-19.

William e Kate sono i monarchi più amati di tutti i tempi. Lei, definita dai più come l’erede di Lady Diana per la sua semplicità e la sua dolcezza, è amata non soltanto dai sudditi inglesi ma dai popoli di tutte le nazioni, anche da quelle più remote.

La sua storia d’amore con il nipote della Regina Elisabetta ha fatto sognare il mondo. William e Kate si sono conosciuti ai tempi dell’Università quando entrambi frequentavano il Saint Andrews College ed è stato amore a prima vista.

Oggi sono sposati e hanno tre meravigliosi bambini, George, Charlotte e Louis. A proposito di famiglia, sapete che regalo ha fatto William alla sua dolce metà? Davvero bruttissimo. Kate è stata umiliata.

Il bruttissimo regalo di William per la sua consorte

Kate Middleton non ha bisogno sicuramente di regali lussuosi che la sorprendano, d’altronde è una duchessa e futura Regina consorte.

Eppure, anche lei, come tutte le donne adora sentirsi amata e coccolata dal proprio uomo e come ha affermato in più occasioni, ogni regalo ricevuto da William è sempre stato stravagante o sorprendente.

A rivelare un retroscena particolare è però proprio il figlio di Lady Diana che in una recente intervista ha dichiarato pubblicamente di aver fatto un terribile regalo alla sua meravigliosa consorte.

Sapete di che cosa si tratta? Non pensate a monili, bracciali o a lussuosi gioielli ma a qualcosa di più semplice… un cannocchiale!

Ebbene sì, il figlio di Lady Diana ha confessato di aver regalato un binocolo alla dolce duchessa quando erano fidanzati. Il principe ha ammesso di non essere molto abile a fare regali né particolarmente creativo o fantasioso. Kate c’è rimasta malissimo.

Cosa William le abbia regalato per il suo quarantesimo compleanno non lo sappiamo, ma siamo sicuri che anche questa volta avrà trovato il modo di sorprendere la sua duchessa.