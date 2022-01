“I tuoi sono giganti” la richiesta di Manuel a Lulù: per la prima volta la vedremo senza

L’assurda richiesta di Manuel Bortuzzo ha fatto trasalire il pubblico da casa, per la prima volta in assoluto vedremo la gieffina Lulù senza al GF Vip. Ecco di cosa si tratta.

Loro sono una delle prime coppie nate nel programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini, inizialmente nessuno avrebbe sommesso di loro, nemmeno i gieffini stessi. La loro relazione non è iniziata infatti nel migliore dei modi. Hanno affrontato innumerevoli alti e bassi, sono perfino arrivati al punto di allontanarsi e nominarsi a vicenda. Oggi però appaiono più uniti che mai e hanno perfino parlato di progetti per il futuro. Sono molte le volte in cui lo stesso vippone che prima cercava in tutti i modi di allontanare la ragazza, ha parlato di una presunta convivenza tra i due. In questi ultimi gironi si parla perfino di una gravidanza, questa notizia però è semplicemente un chiacchiericcio.

Come potrete ben notare, la loro storia sta diventando sempre più seria. Trascorrono la maggior parte della giornata insieme a confidandosi e consigliandosi. Il vippone inoltre, ha speso motlo tempo per far capire alla ragazza che è bella anche senza tutto ciò che indossa solo per apparire. Entrambi iniziano ad accettarsi per ciò che sono realmente, senza alcun giudizio.

Qual è la richiesta di Manuel rivolta a Lulù al GF Vip?

In molti sospettano che l’avvicinamento del ragazzo faccia solo parte di un’assurda strategia per poter arrivare in finale. In pochi però si sono accorti che il suo comportamento è cambiato radicalmente e che non gli importa affatto di arrivare in finale. Più volte infatti ha affermato di voler uscire prima dal programma perché desidera tornare ad allenarsi. In questi ultimi giorni ha continuato a dare prova del suo amore nei confronti della vippona direttamente a lei, poiché non da molta importanza a ciò pensa il pubblico.

Nelle ultime ore li abbiamo visti parlare nel giardino, confidarsi come fanno solitamente. Come ben saprete la ragazza tende ad eccedere nel truccarsi, il vippone però l’ha convinta a non esagerare poiché per lui è bella senza proprio al naturale. Lei, senza pensarci troppo gli ha sorriso e ed ha acconsentito.

Successivamente poi lui le ha fatto notare che di fatto non ha bisogno di apparire poiché lei è già bella così come è. Inoltre le ha detto che ha degli occhi davvero molto grandi proprio come piacciono a lui.