GF Vip, Valeria non si accorge di nulla: “È senza mutande, si vede tutto” | VIDEO

La vippona Valeria Marini ne combina un’altra delle sue e rimane, senza accorgersi di nulla, senza mutande davanti alle telecamere attende del GF Vip: tutti i presenti rimangono sconvolti.

La vippona, come quasi ogni anno, ci ha onorato della sua presenza al Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini aveva infatti bisogno di una spintarella in più. Senza pensarci tropo, la donna ha accettato ed è entrata nella casa con la speranza di fare un percorso tranquillo senza alcun intoppo. Lei è sempre disponibile nei confronti di tutti i presenti, delle volte però non riceve lo stesso trattamento ed infatti spesso rimane molto male dei comportamenti degli altri concorrenti del reality. La sua presenza nella casa ha portato serenità e pace, la vippona cerca in tutti i modi di mantenere un clima sereno.

Poche volte l’abbiamo vista scontrarsi con qualcuno, proprio però non tende a scontrarsi ma semplicemente a chiarire le situazioni senza alzare mai la voce. Lei è amata e stimata dal pubblico. Quest’ultimo la segue costantemente senza perdersi neanche un minuto delle riprese della regia in cui viene inquadrata la vippona.

Valeria Marini senza mutande al GF Vip

Non è di certo la prima volta che capita una situazione del genere in un reality, può capitare. Dovete sapere infatti che la donna delle volte dimentica completamente di esser ripresa dalle telecamere attente del programma televisivo condotto da Signorini. Lei stessa lo ha affermato circa una settimana fa quando, involontariamente, è capitata la stessa situazione.

Mentre si stava cambiano nella sua stanza infatti ha completamente dimenticato di esser osservata da milioni di persone e si è tolta completamente i vestiti rimanendo come la natura l’ha fatta. Ovviamente, non si è visto molto anche grazie alla regia che ha cambiato prontamente inquadratura censurando il tutto.

Questa volta però è diverso. Quando si è costantemente osservati dalle telecamere del reality, inizialmente si prova disagio a compiere qualsiasi azione. Con il passare del tempo ci si abitua e si finisce perfino a dimenticarsi degli occhi attenti del pubblico. Nelle ultime ore, la donna era stesa sul divanetto e nella stessa stanza c’erano molti vipponi, tra cui: Lulù, Miriana e Carmen.

Lulù: “Valeria non ha le mutande, si vede tutto” Ma è pazza??! 🤣🤣🤣 #gfvip pic.twitter.com/HefayJHwix — Profilo super trash (@ProfiloTrash) January 9, 2022

La Principessa, mentre parlava con le altre vippone, si è accorta che la Marini poco più lontana da loro, era senza mutande. Inizialmente le tre vippone hanno pensato semplicemente che portasse un tanga o comunque una mutanda fine. Successivamente però, accorgendosi che non aveva davvero nulla addosso sono corse ad avvertirla.