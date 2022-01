GF Vip, i ragazzi hanno scoperto tutto: sanno che Delia entrerà in casa | VIDEO

A breve, nella casa più spiata d’Italia, assisteremo all’ingresso di Delia Duran. Lo ha annunciato Alfonso Signorini ai telespettatori nella scorsa puntata, ma a quanto pare anche i concorrenti sanno del suo arrivo.

Delia Duran, la moglie di Alex Belli e acerrima nemica di Soleil Sorge, si trova attualmente in isolamento per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso lo ha annunciato proprio il conduttore del reality, nella scorsa puntata. Di sicuro non mancheranno i colpi di scena: scopriamo di più.

Delia Duran entrerà al GF Vip

Dopo la squalifica di Alex Belli nessuno si sarebbe mai aspettato che Delia Duran sarebbe entrata come concorrente al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha confermato la clamorosa indiscrezione che già da alcuni giorni girava.

Precisamente, la modella venezuelana varcherà la famosa porta rossa nella prossima puntata del reality. Attualmente, la moglie dell’attore di Centovetrine, si trova in quarantena a causa delle norme contro il Covid 19.

I telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà quando Delia e Soleil Sorge si ritroveranno nuovamente faccia a faccia. Sicuramente non mancheranno gli scontri e i colpi di scena, infatti, anche il conduttore ha manifestato tutta la sua curiosità.

I concorrenti sanno già dell’ingresso di Delia Duran? La verità

Durante una chiacchierata, alcuni vipponi, in particolare, Jessica Selassié, Sophie Codegoni, Giacomo Urtis e Soleil Sorge, hanno parlato del possibile ingresso di Delia Duran. La principessa etiope, infatti, ha detto:

“Forse lunedì viene Delia qui in casa, lo hanno urlato da fuori”.

Insomma, ai vipponi non sfugge proprio niente. Dunque, quando la modella venezuelana varcherà la porta rossa non sarà affatto una sorpresa per loro. Ma non è finita qui perché la Codegoni ha rivelato:

“Ragazzi lei sarà già in quarantena, ci starà già guardando!”.

“Un saluto Delia ci vediamo presto” MIO DIO QUESTA DONNA 🔥🔥🔥#gfvip pic.twitter.com/CfoctIYElx — LaMore🐍💚 (@Morena_3v) January 9, 2022

Addirittura Giacomo Urtis ha ipotizzato che Delia entrerà nelle prossime puntate, ma ci ha preso in pieno. Soleil, invece, sembra ancora non realizzare e le sembra quasi impossibile, però è la semplice e pura verità: staremo a vedere cosa accadrà prossimamente al Grande Fratello Vip.