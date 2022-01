Il GF Vip 6 non finirà nella data prestabilita, questa edizione sarà la più lunga di tutto. Cosa diranno i concorrenti a riguardo? Tutta la verità sulla vicenda.

Questa sesta edizione sta suscitando innumerevoli sospetti nelle menti dei numerosi telespettatori. Mai nella storia del Grande Fratello abbiamo assistito a scenari del genere, i quali ormai sono all’ordine del giorno. I concorrenti sono stressati, abbattuti e sconsolati. La notizia del prolungamento ha innescato in loro un meccanismo di difesa per riuscire a sopportare i lunghi mesi che ancora li attendono. Vi ricordiamo che questa sesta edizione sarebbe dovuta finire all’incirca un mese fa. Quella che doveva essere una finale si è poi tramutata in una semplice puntata dove i concorrenti sono venuti a conoscenza del prolungamento inaspettato dettato dagli autori.

Il tutto ovviamente è stato precedentemente anticipato dai piani alti del programma e dal conduttore stesso, ovvero Alfonso Signorini, il quale sta subendo un duro colpo nelle ultime settimane. La sua conduzione è stata definita futile ed inadatta. La sua presenza all’interno dello studio infatti, ed il suo comportamento in esso, hanno suscitato l’interesse di molti personaggi famosi. Questi ultimi lo hanno considerato non idonea alla conduzione di un programma di tale portata, esprimendo pubblicamente il loro pensiero negativo nei suoi confronti.

Quando terminerà il GF Vip 6? Tutta la verità sulla finale

In questi ultimi tempi abbiamo avuto modo di costatare che, a differenza di ciò che si afferma, il reality non poi tanto reale. Vi sono infatti innumerevoli accordi che si celano dietro i comportamenti ambigui dei vari concorrenti presenti all’interno della casa. La maggior parte dei vipponi ha precedentemente stipulato e firmato un contratto con gli autori del programma, il quale li vingola non divulgare determinate notizie. Il loro compito però non lo stanno svolgendo al meglio poiché ormai tutti sono a conoscenza dei vari copioni da seguire di cui sono in possesso i concorrenti.

Per quanto riguarda la finale invece ovviamente, nonostante gli accordi presi, gli autori hanno ben pensato di tralasciare qualche dettaglio rendendo il tutto quasi realistico. I concorrenti infatti non sono a conoscenza del reale giorno in cui terminerà finalmente il programma. Questo ovviamente causa loro molto disagio poiché vorrebbero tutti tornare in pace nelle loro case di appartenenza.

Questo però non avverrà a breve poiché, secondo quanto si vocifera, il programma non terminerà il 14 marzo come comunicato in puntata. Secondo alcuni infatti questo terminerà direttamente a maggio. Attualmente, ciò che si vocifera, non ha ottenuto alcuna conferma sulla veridicità, non ci resta quindi che attendere ed osservare l’evolversi degli eventi.

