Cosmary pazzesca: Alessandra Celentano si alza in piedi e fa un gesto mai fatto in 20 anni | VIDEO

Per la prima volta in 20 anni di carriera la maestra Alessandra Celentano si è alzata in piedi durante l’esibizione di Cosmary ad Amici, il gesto che ha sorpreso tutti i presenti ed il pubblico da casa.

In questa edizione del programma abbiamo assistito ad innumerevoli episodi alquanto bizzarri. Sono svariate inoltre le volte che la maestra ha dato agli allievi un giudizio negativo, tanto da farli scoppiare in un mare di lacrime. Alcuni di loro però, non si sono affatto rassegnati ed hanno continuato a dare il meglio di sé per aggiudicarsi il suo rispetto e la sua stima. Come ben saprete la ballerina in questione non ha ottenuto il successo sperato inizialmente, anzi. La maestra era completamente in disaccordo quando gli assegnarono il banco contro la sua volontà.

Molti sono i giudizi negativi con cui la giovane ballerina ha dovuto fare i conti, nonostante questo però non si è mai persa d’animo ed ha reagito da vera professionista. Non si è mai abbattuta ed ha tentato in tutti i modi di far mutare le critiche in splendidi complimenti a lei rivolti. Ad oggi si può considerare soddisfatta dei miglioramenti fatti poiché la stessa maestra che inizialmente non credeva in lei ha fatto un gesto mai fatto in 20 anni di carriera.

L’esibizione di Cosmary ad Amici lascia tutti a bocca aperta, compresa la maestra Alessandra Celentano

Nella scorsa puntata abbiamo assistito doverosamente in silenzio alla splendida esibizione della giovane ballerina. Contro ogni previsione, il suo talento ha iniziato a sbocciare come mai fatto prima d’ora. Nel corso della puntata abbiamo assistito alle esibizioni di tutti gli allievi della scuola. Quest’anno sono molti i giovani prodigi che potrebbero arrivare tranquillamente alla finale senza affaticarsi troppo.

A quanto pare però, alla lunga lista di talenti dobbiamo aggiungere anche il nome della giovane ballerina. Giunto il suo turno, la ragazza si è prima preparata e poi ha iniziato l’esibizione. Fin dai primi secondi tutti i presenti hanno capito che si sarebbe trattato di una coreografia davvero complicata.

Nonostante questo però la giovane ballerina ha iniziato a ballare come se fosse l’unica cosa che importasse realmente nella sua vita, come se nessuno la stesse osservando.

Ovviamente la maestra si è accorta del tutto e, dopo aver aspettato qualche secondo, si è alzata in piedi prestando attenzione a non disturbare la visuale delle telecamere. Ha iniziato a girarle intorno per osservare ogni minimo dettaglio. Successivamente si è complimentata notevolmente con lei.