La vita del famigerato postino Maurizio di C’è Posta Pe Te è cambiata radicalmente, costretto a mollare tutto. Ecco cosa fa oggi: tutti i dettagli sull’ex postino.

Come ben saprete in questi ultimi giorni è iniziata una nuovissima edizione del rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Da sempre questo progetto ha lo scopo di riunire tutti coloro che, per via di svariati fattori, si sono allontana fino a perdere gli affetti delle persone a loro care. In prima serata assistiamo infatti ad innumerevoli colpi di scena poiché nessuno conosce con certezza le varie reazioni che una persona può avere. Il più delle volte, i diretti interessati accattano l’invito di Maria De Filippi non sapendo però chi li ha contattati.

Solitamente infatti, per non destare alcun sospetto, a consegnare la busta era proprio il postino Maurizio. Quest’ultimo era un volto molto importante nel programma, tutti attendevamo con ansia il suo momento poiché era ed è un uomo simpatico che trasmette felicità. In questa edizione però, purtroppo, non siamo stati onorati della sua presenza poiché il famigerato postino è stato costretto a mollare tutto. Proprio per questo motivo infatti non lo vedremo mai più nei panni del postino di Maria De Filippi.

Maurizio, ex postino di C’è Posta Per Te, cosa fa oggi nella vita?

La notizia della sua assenza in questa nuova edizione del programma ha sconvolto numerosi fan, i quali lo seguivano attentamente e lo incoraggiavano. Ad oggi però lui ha un altro obbiettivo nella vita. Nonostante lavorare con Maria De Filippi sia un vero onore, ognuno aspira a realizzare i propri obbiettivi che potrebbero andare ben oltre un posto in secondo piano in un programma di qualcun altro. La sua è stata una scelta combattuto, ad oggi però non si pente minimamente delle sue azioni ed anzi è fiero di sé stesso e del lavoro che svolge.

L’ex postino del programma infatti oggi si è messo a lavorare in proprio, su ogni sua piattaforma social infatti possiamo trovare le varie indicazioni. Lui oggi è un formatore alla comunicazione presso Web Speaking. Il suo è un lavoro molto complesso e rivolto soprattutto al futuro.

In molti non lo sanno ma lui, nei diversi anni in cui ha lavorato con Maria De Filippi, non occupata solo il ruolo che tutti conosciamo. Nel tempo infatti si è occupato anche di vari compiti riservati a svariati programmi, come ad esempio Amici.

Desirèe Cirisano