Amici, grave infortunio per la ballerina: costretta a fermarsi | Si pensa al peggio

Amatissima ballerina del talent Amici di Maria De Filippi è costretta ad uno stop per via di un infortunio. Cosa ne sarà di lei? Non giungono buone notizie.

Amici, brutto infortunio per un’amatissima ballerina

Amici di Maria De Filippi è il talent in onda su Canale 5 che tanto piace ai telespettatori. In questo anno particolare che è appena terminato e in quello nuovo che è cominciato da pochissimo, la nota trasmissione mariana va in onda ogni settimana con un appuntamento domenicale previsto alle ore 14:10.

Anche i talenti di questa edizione sono straordinari: i ballerini e i cantanti si sfidano a colpi di stacchetti, passi di danza e brani inediti per conquistare il posto in finale ma solo uno di loro alzerà però la coppa dei campioni. Chi sarà?

Intanto arrivano delle notizie che lasciano i telespettatori senza parole. Una tra le concorrenti più amate dell’edizione 2021-2022 è stata costretta a fermarsi per via di un brutto infortunio. Che cosa ne sarà di lei? Si pensa al peggio.

Chi è la ballerina infortunata e che cosa le accadrà

Domenica 9 gennaio alle 14:10 su Canale 5 è ritornato, dopo le vacanze natalizie, il consueto appuntamento settimanale con Amici di Maria De Filippi e con grande sorpresa dei telespettatori, alcuni tra i concorrenti più amati di questa edizione erano assenti.

Tra di loro mancava Carola Puddu. La ballerina dal talento straordinario, ha subito un grave infortunio al ginocchio che l’ha costretta a sottoporsi a cicli di riabilitazione. Purtroppo già nel 2018, Carola ha riscontrato i medesimi problemi di salute nel periodo in cui lavorava come ballerina in Canada.

Dopo diversi mesi di pausa forzata è ritornata poi a ballare. Ora la storia si ripete. A causa del forte dolore al ginocchio la giovane, pertanto, è impossibilitata a ballare.

Il pubblico l’adora e secondo alcuni sondaggi realizzati sul web potrebbe essere proprio lei una delle papabili vincitrici del noto reality mariano, sempre però che rimanga in gioco. Da qualche ora sui social girano infatti dei commenti che preoccupano i telespettatori.

Durante uno dei numerosi daytime settimanali, il pubblico ha notato che è stato ripreso uno sfidante con le valigie in mano. Che la produzione stia pensando di sostituire la ballerina perché le sue condizioni di salute sono piuttosto serie? Per il momento non abbiamo ulteriori informazioni ma siamo sicuri che in settimana verranno date maggiori notizie a riguardo.