By

Il famoso conduttore televisivo Alfonso Signorini è stato sgamato da Pamela Prati già moltissimi anni fa, ci aveva visto lungo lei. Ecco tutti i retroscena sulla vicenda: le sue parole.

Il comportamento del famoso conduttore del rinomato reality, in questa sesta edizione ha destato innumerevoli sospetti. Gli stessi concorrenti hanno confessato svariata volte di essere completamente in disaccordo con le sue parole. Nelle ultime puntate lo abbiamo visto adottare degli atteggiamenti completamente inopportuni, sia nei confronti dei concorrenti e sia nei confronti del pubblico ed i colleghi. Al suo fianco infatti vi sono due bellissime opinioniste, ovvero Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Con quest’ultima si è accesa una discussione infinita che ha lasciato tutti senza parole poiché il tutto è accaduto in diretta televisiva.

Oltre alla pessima figura fatta per via del diverbio con la Bruganelli, abbiamo assistito ad innumerevoli scivoloni del conduttore. Le pessime battute ed i provvedimenti inadatti rivolti nei confronti degli stessi concorrenti hanno fatto sì che contro di lui si scatenasse un vero e proprio putiferio. Perfino i piani alti del programma si sono trovati a dover discutere con lui. Svariati personaggi famosi nel mondo dello spettacolo hanno criticato pesantemente il suo comportamento, reputandolo inadatto per la conduzione di un programma di tale portata.

Pamela Prati ci aveva visto lungo, già molti anni fa ha sgamato Alfonso Signorini

Come già anticipato sono davvero numerose le critiche che piovono sul nome del famigerato conduttore, gli stessi concorrenti delle edizioni passate del reality si sono permessi di esprimere il loro pensiero negativo nei suoi confronti. Nella casa del Grande Fratello Vip inoltre abbiamo sentito numerosi discorsi dei concorrenti che lo definiscono come un vero manipolatore, hanno inoltre svelato molti dei suoi piani e delle sue presunte collaborazioni con alcuni vipponi. Insomma, questo non è un periodo tranquillo per lui.

Molti anni fa però, una persona in particolare si era già accorda di queste sue sfaccettature, all’epoca infatti lo ha umiliato pubblicamente in diretta televisiva nel suo stesso programma. Pamela Prati, svariati anni fa, ha partecipato al reality come concorrente e dopo la sua squalifica si è scontrata pesantemente con lui.

Potrebbe interessarti anche: GF Vip, Valeria Marini distrutta in diretta | “Alfonso Signorini senza tatto, l’ha umiliata”

La discussione si è accesa perché Pamela chiese che qualcuno le prendesse le valige e le portasse fuori dalla porta rossa, per poi chiamarle un taxi. Secondo il conduttore quella sua richiesta era del tutto pessima e soprattutto fuori luogo.

Quest’ultimo poi ha utilizzato parole molto pesanti e la donna ha prontamente risposto dicendo:

“Alfonso, sai qual è il tuo ruolo? L’opinionista, che dice tante caz*ate.”

Signorini, sentendo le sue parole rimase di stucco, successivamente si avvicinò a lei e la invitò ad andarsene.