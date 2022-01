Poste Italiane, il 2022 inizia con un mega bonus per tutti i clienti

By

Poste Italiane ha lanciato diverse di proposte per consentire di economizzare quando fanno acquisti con le loro carte Postepay e BancoPosta.

Il nuovo bonus per i clienti BancoPosta e PostePay ha inizio dal 6 gennaio.

Poste Italiane, mega bonus 2022

Gli italiani sono da tempo incoraggiati a usare tali modalità di pagamento al posto dei contanti, in parte come un modo per rintracciare il denaro e combattere l’evasione fiscale.

L’e-commerce è entrato in ogni casa, incluso quelle in cui c’era ancora resistenza a questo nuovo confine dello shopping. Nel 2020 la pandemia che ci ha investito con forza ha solo accelerato questo processo che era già in corso.

L’iniziativa di Poste italiane è legata oltre che catene di vendita locali, a punti vendita specifici che hanno aderito.

Sconti in arrivo con Poste Italiane

Le riduzioni consistono in rimborsi e sono accreditati sulla carta di credito che è stata impiegata per la spesa entro cinque giorni lavorativi dalla prenotazione dell’operazione.

Ad esempio, per coloro che vogliono andare in vacanza, pagando con Postepaysi ha la possibilità di un risparmio del 5% con il cashback. Si potrà prenotare sul sito alpitour.it .

È possibile prenotare ogni tipo di vacanza, indipendentemente dalla località o dal tempo, con la sola regola di pagare con BancoPosta o Postepay. La promozione al momento non applicabile sull’acquisto di traghetti e prodotti a marchio SwanTour e PressTour.

Ci sono altri sconti per coloro che desiderano imparare l’inglese. C’è uno sconto del 20% di cashback per questo tipo di attività. Entrambe le carte hanno un accordo con il British College, che fornisce corsi virtuali online e faccia a faccia.

Mini cashback

Stando a Poste Italiane, chiunque utilizzi la sua PostePay fino al 31 marzo 2022 otterrà un mini cashback.

A partire dal 1° ottobre 2021 e non oltre il 31 marzo 2022, di fatto, per tutti quelli che decideranno di utilizzare la propria carta Postepay come strumento di pagamento, ci sarà un cashback di 1 euro applicato ad ogni transazione. Con un massimo di 10€ al giorno con un codice Postepay. L’offerta è valida nei punti vendita partecipanti.

È possibile, inoltre, con Poste Italiane usufruire di un bonus per i propri acquisti: in modo particolare il 5% presso Tuodì, Picard, Fresco Mercato e Gelmarket; il 4% presso Ventis, il 5% presso Giordano Vini. Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, è possibile ricevere uno sconto del 5% su ogni acquisto effettuato sui siti di Pharmanow e Famideal.