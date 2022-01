By

Grande Fratello Vip 6, Sophie Codegoni fa un commento molto forte e la regia la censura. Gli autori del programma finiscono in guai seri.

L’ex tronista di Uomini e Donne rischia grosso. La bella biondina si è lasciata sfuggire delle parole che non sono piaciute per nulla alla produzione. Ecco perché si è creato il caos nella casa del Grande Fratello.

Sophie Codegoni è nei guai

Da qualche settimana la bella ex tronista di Uomini e Donne è al centro dell’attenzione. Per oltre 3 mesi le telecamere sono state letteralmente puntate sulla sua acerrima nemica, Soleil Sorge, la quale ha messo in piedi un teatrino a dir poco scandaloso con Alex Belli e sua moglie Delia Duran.

Ora che il fotografo è fuori dai giochi, almeno per il momento, la trasmissione sta finalmente dando spazio anche ad altri personaggi. La bella Codegoni si sta facendo conoscere per le sue fragilità e per il suo carattere dolce e pacato.

Dopo aver interrotto la sua conoscenza con Gianmaria Antinolfi, ha perso letteralmente la testa per la new entry Alessandro Basciano. I due non sono ancora ufficialmente una coppia ma il passo verso l’ufficializzazione è ormai vicino.

Nelle scorse ore, la ex tronista ha fatto delle dichiarazioni molto forti che hanno costretto la regia ad intervenire. Sophie ha smascherato le intenzioni degli autori del Grande Fratello.

Le parole della gieffina creano scompiglio al GF

Sophie e Alessandro sono da qualche settimana al centro dell’attenzione. I due si piacciono e la chimica che è nata tra di loro è ogni giorno sempre più forte. In un momento giocoso, Basciano ha pubblicamente fatto una dichiarazione d’amore all’ex tronista chiedendole di fidanzarsi ufficialmente con lui.

La Codegoni che non è molto avvezza al romanticismo, non ha dato ancora una risposta ma i suoi occhi parlavano chiaro: anche lei ricambia il forte sentimento per Alessandro. Intanto, nelle scorse ore è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti sgomenti. La gieffina ha fatto delle dichiarazioni molto forti che hanno costretto la regia a intervenire e silenziarla.

Parlando con alcuni coinquilini, l’ex tronista di Uomini e Donne ha affermato, riferendosi ad alcuni comportamenti poco carini tenuti da alcuni coinquilini e tra questi per esempio Katia Ricciarelli, che quando venivano fatte delle esternazioni piuttosto pesanti che creavano scompiglio fuori e dentro la casa, c’era in automatico la squalifica o eliminazione diretta.

Cosa questa che non avviene nella sesta edizione del GF Vip. La Codegoni afferma infatti che la produzione, dinanzi a frasi offensive o forti, si limita semplicemente a domandare al concorrente quali fossero le sue intenzioni inducendolo indirettamente a correggere il tiro. Dopo queste dichiarazioni, la regia è intervenuta chiamando furiosamente Sophie in confessionale. Cosa succederà adesso?