Colesterolo, come eliminarlo con un ingrediente che abbiamo tutti nel frigo | Il rimedio della nonna

La riduzione del colesterolo è possibile grazie ad un alimento insospettabile, anche dopo i ricchi pranzi del periodi natalizio.

Vediamo insieme di quale alimento si tratta.

Come eliminare il colesterolo

Seguire un corretto stile di vita, per mantenere in salute il nostro organismo prevede che si seguano poche semplici regole. I nutrizionisti consigliano di consumare 5 pasti al giorno, meglio se con una dieta mediterranea.

Mangiare cobi freschi e di stagione, fare un adeguata attività motoria in base alle proprie esigente e bere non meno di due litri al giorno sono consigli che vengono dati di continuo dai nutrizionisti.

Ridurre il consumo di cibi raffinati, precotti e industriali ci mette al riparo da contrarre malattie importanti e combattere al tempo stesso ipertensione e colesterolo.

Nonostante molte buone intenzioni ci sono dei giorni in cui non possiamo fare a meno di andare oltre un certo limite, per quanto facciamo nel periodo delle festività natalizie, le abbuffate sono sempre li a tentarci.

Albume d’uovo un rimedio della nonna

Alle persone con elementi di rischio per cuore o con la pressione alta, a coloro che soffrono di diabete, viene consigliabile di non esagerare con l’assunzione delle uova.

Le uova sono un ottimo strumento per combattere il colesterolo, anche se non si tratta del tuorlo, ma del bianco.

A differenza del rosso, il bianco è privo di grassi e colesterolo, mentre sono presenti unicamente le proteine, che sono fondamentali per l’organismo. Nel caso in cui vogliate seguire una dieta che non contenga colesterolo, questo cibo è perfetto per voi.

È consigliabile assumere il bianco d’uovo cotto in una padella antiaderente (senza olio), poiché il bianco d’uovo crudo è un alimento eccessivamente impegnativo e difficile da digerire per lo stomaco.

La chiara d’uovo è formata da conalbumina, sostanza proteica molto efficace in grado di trattenere il ferro nel sangue.

Inoltre, l’albume è un alimento ricco di sodio, potassio e magnesio, glucosio e vitamine del gruppo B. Dal momento che è molto digeribile, è particolarmente utilizzato dagli sportivi.

Anche i fagioli e gli altri legumi abbassano la pressione sanguigna e dovrebbero essere consumati per abbassare la pressione. Viene consigliato la sua assunzione almeno tre volte alla settimana.