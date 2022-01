WhatsApp, come scrivere in grassetto e corsivo | È un gioco da ragazzi

C’è un nuovo trucco, un sistema per scrivere in grassetto e corsivo su WhatsApp che ancora molti utenti non conoscono o non usano. E’ talmente semplice che vale la pena provare perché è in grado di personalizzare, rendere più visibili ed originali i messaggi.

Da un po’ di tempo, nelle chat dell’app di messaggistica è possibile scrivere i messaggi in corsivo o in grassetto utilizzando sistemi diversi.

In questa mini guida per Android, iPhone o per PC e Mac (se si utilizza WhatsApp Web) ti spieghiamo come fare.

WhatsApp: come scrivere in grassetto

Per scrivere in grassetto su WhatsApp (o usare anche altri font) è necessario innanzitutto conoscere le scorciatoie della tastiera.

Il metodo è semplice: basta inserire ‘*‘ prima e dopo la parola o la frase: ad esempio bisogna scrivere ‘*Ci vediamo stasera?*’ per far apparire il testo in grassetto. Questo trucco è valido per Android, PC e Mac.

Chi possiede un iPhone dovrà scegliere “Seleziona” o “Seleziona tutto” per, poi, cliccare sull’icona dei font (B/U).

WhatsApp: come scrivere in corsivo

Anche scrivere in corsivo su WhatsApp è un gioco da ragazzi.

Il procedimento è simile a quello da seguire per il grassetto: al posto dell’asterisco, però, bisognerà inserire il trattino basso ad inizio e fine frase.

Ecco un esempio: “_Stasera farò tardi_“. Questo metodo funziona per Android, iOS ed anche per la versione web di WhatsApp.

Scrivere in grassetto e corsivo su WhatsApp: un altro trucco

Oltre ai metodi già descritti, esiste un altro trucco che vale sia per il grassetto sia per il corsivo.

Tutto ciò che dovrai fare è evidenziare il testo che ti interessa e, in seguito, selezionare corsivo o grassetto dal menu rapido a comparsa nella schermata principale.

La funzione “Collezioni” di WhatsApp

Concludiamo con una funzione di WhatsApp da… ‘evidenziare in grassetto’ per la sua utilità, almeno per gli utenti Business.

“Collezioni” facilita l’acquisto di articoli utilizzando le categorie e, di conseguenza, permette alle aziende di organizzare i prodotti nei cataloghi per categoria.

L’app di Zuckerberg vuole supportare le persone ad acquistare beni e servizi consentendo alle aziende di entrare facilmente in contatto con i clienti.