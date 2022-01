Un Posto al Sole, nessuno ci crede: proprio lui lascia la serie per sempre

Nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare, uno dei protagonisti indiscussi di Un Posto al Sole, decide di abbandonare definitivamente la serie. Ecco di chi si tratta.

Non siamo affatto abituati a dover dire addio ai nostri personaggi preferiti della serie che, da anni, si è aggiudicata un posto nel nostro cuore. Da sempre ogni puntata ci fa compagnia nella nostra quotidianità, da oggi però dovremo dire addio ad uno dei personaggi più iconici della serie. Come ben saprete le dinamiche delle puntate stanno notevolmente cambiando, e per questo motivo infatti dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza. Nelle prossime puntate infatti scopriremo l’evolversi di storie d’amore, programmi in ambito lavorativo e perfino famigliare.

Le prossime puntate saranno colme di colpi di scena ed infinite rivelazioni, non solo dovremo dire addio ad uno dei protagonisti, a questo infatti potrebbe aggiungersi un altro volto molto importante. Non ci resta quindi che capire cosa accadrà effettivamente nei prossimi giorni e cosa dovremo aspettarci per il futuro. I protagonisti della vicenda sono Angela e Vittorio. Le decisioni di entrambi potrebbero capovolgere radicalmente l’avvenire della serie, poiché ricoprono un ruolo fondamentale.

Angela e Vittorio abbandoneranno definitivamente la serie Un Posto al Sole? Tutte le anticipazioni

La vita di Angela ha subito delle notevoli variazioni, è giunta per lei infatti una proposta del tutto allettante che potrebbe rappresentare la vera svolta della sua vita. Dovrà però scegliere se coltivare il sogno ed accettare finalmente la proposta a lei fatta o pensare solo ed esclusivamente alla sua famiglia. Per ottenere il posto di lavoro infatti dovrà trasferirsi in Sicilia e, contro ogni aspettativa, il marito e la figlia della donna sono favorevoli alla partenza.

Angela allora accetta e prepara le valige, per prima cosa però decide di organizzare una piccola sorpresa, in collaborazione del marito, alla figlia poiché la sua partenza le causerà un forte dolore.

Inizialmente Franco non ha accettato nel migliore die modi la notizia, successivamente però non ha potuto fare altro che incoraggiarla a non voltarsi indietro ed a raggiungere i propri obbiettivi. D’altro canto Vittorio ha pensato molto sul da farsi e per questo infatti ha architettato un vero piano per liberarsi definitivamente di Speranza. La relazione con quest’ultima è ormai agli sgoccioli poiché la donna è diventata fin troppo morbosa nei confronti di Vittorio.

Nel disperato tentativo di sbarazzarsi di lei, ha perfino cercato di farla innamorare del suo amico Samuele. Il piano ottiene finalmente i risultati sperati, i due si innamorano e iniziano a condividere la propria quotidianità insieme.

Dopo tutti i sacrifici fatti per far sì che il suo contorto paino ottenesse i risultati sperati, Vittorio inizia ad essere geloso della loro relazione e, prima di partire per Oslo, spera di ottenere il perdono dell’ex fidanzata e riconquistare il suo cuore. Lei però, venendo a sapere del pieno di Vittorio, non ha alcuna intenzione di perdonarlo.