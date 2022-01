Teo Mammucari, il dramma del padre mai risolto: scoppia a piangere “Non posso continuare”

Il gande conduttore televisivo Teo Mammucari si confida parlando del dramma vissuto con il padre e che tuttora rimane irrisolto. Ecco di cosa si tratta, la grande ferita mai ricucita.

Il famoso conduttore televisivo nella sua vita ha dovuto affrontare innumerevoli difficoltà, superando ogni sfida che si è presentata sul suo cammino in modo impeccabile. Poche sono le persone a cui appartiene il suo stesso carisma e la sua stessa solidarietà. Con il passare del tempo abbiamo avuto modo di conoscerlo per quello che realmente è, non solo come grande professionista ma bensì come uomo. Nel mondo dello spettacolo è molto difficile trovare delle persone sincere che non siano solo incantate dall’aspetto economico e dalla reputazione di una persona.

Alcuni rapporti infatti non hanno durata lunga poiché basati su legami fasulli o semplicemente del tutto inesistenti. Oggi i cosiddetti Vip vivono una vita molto lontana dalla realtà che tutti affrontiamo giorno per giorno e, nonostante la loro quotidianità potrebbe essere invidiata da numerosi, alcuni di questi non amano particolarmente determinati aspetti legati al successo. Uno di questi ad esempio è la mancanza assoluta di privacy, ogni minima azione viene dettagliatamente scansionata sotto gli occhi di milioni di persone.

Teo Mammucari si racconta e confessa il dramma con il padre

Bisogna però ammetterlo, svariati volti oggi famosi nel mondo dello spettacolo sono partiti dal nulla. In molti presuppongono che chi ottiene determinati risultati sia solo il figlio di qualche famiglia importante, in pochi infatti conoscono gli innumerevoli sacrifici che alcuni conduttori, proprio come lui, hanno dovuto affrontare. Inoltre il più delle volte non si ha il pieno appoggio della famiglia, proprio come è successo a lui. Spesso questo pensiero lo si fa per proteggere i propri figli da un futuro incerto, altre volte invece semplicemente perché non si crede completamente nelle capacità di questi ultimi.

Il padre del conduttore non credeva particolarmente in lui, anzi, non ha mai pensato che i suoi sogni un giorno potessero avverarsi realmente. Per questo motivo infatti lo ha sempre incoraggiato a mollare, a compiere i sacrifici per obbiettivi più realistici e meno infantili. Lo stesso conduttore ha trattato l’argomento, sottolineando quanto questa mancanza di fiducia l’abbia reso vulnerabile.

“Come fai di cognome tu? Tu ti chiami Mammucari, sei mio figlio. Io faccio il pavimentista, tu vuoi fare l’attore. Ma ché che chiamo Gasma io? Cammina vatti a cercare un lavoro e smettila. La conosci la canzone Uno su mille ce la fa?”

Queste sono le parole ben impresse nella mente del conduttore, parole dette dal suo stesso padre. Fortunatamente però, non ha dato ascolto a ciò che gli veniva detto ed ha continuato ad inseguire il suo sogno senza mai voltarsi indietro.