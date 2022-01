“So-lei, mi dovete chiamare così” Soleil Sorge: finalmente ha svelato la verità

Soleil spiega finalmente come realmente si pronuncia il suo nome, tutti i concorrenti del GF Vip compreso perfino Alfonso Signorini hanno sempre sbagliato. Lei ha preso in giro tutti fino ad oggi.

La vippona ha da sempre preso in giro tutti, perfino il conduttore Alfonso Signorini poiché l’ha sempre chiamata in un modo completamente errato. Questo suo percorso ha suscitato l’interesse di molti, fin dai primi giorni quando ancora si pensava che tra lei e Alex Belli vi era una semplice e stupenda amicizia. Tutti sappiamo però che con il passare del tempo questa è poi tramutata in ben altro. Il triangolo amoroso da loro stessi creato è ormai da tempo sulla bocca di tutti e, involontariamente chiunque abbia mai parlato di lei, ha sbagliato spudoratamente il suo nome.

Lei stessa ha confessato di essersi divertita molto a sentire le diverse pronunce errate, nonostante questo però non ha mai replicato correggendo chi sbagliava. Il suo nome però non è l’unico ad essere argomento di fraintendimenti, perfino il suo cognome ha suscitato infiniti dubbi. Da tempo ignoto infatti, alcuni erano fermamente sicuri che il suo cognome fosse Stasi, ovviamente non è così.

Soleil svela finalmente come si pronuncia il suo nome, nessuno potrà più sbagliare

Come già anticipato, nessuno si è mai accorto di questo piccolo particolare. Una sola persona ha sgamato il misfatto prima ancora che lei ne potesse parlare con il pubblico, questo è un concorrente attuale del Grande Fratello Vip. Ha da poco varcato la soglia della porta rossa, a differenza della maggior parte dei concorrenti presenti all’interno della casa che condividono insieme le loro giornate da ormai 4 mesi. Lui è Barù e, senza alcun motivo particolare, ha preso l’argomento con la ragazza facendole confessare come realmente si pronuncia il suo nome.

Ebbene, non è molto complicato ed ovviamente la scrittura di quest’ultimo non cambia affatto. Bisogna semplicemente eliminare una lettera per pronunciarlo in modo completamente corretto. Innanzitutto bisogna fare chiarezza sulla scrittura completa del suo nome. Non lo tutti lo sanno ma la ragazza non si chiama semplicemente Soleil, ha infatti un secondo nome: Soleil Anastasia Sorge.

La ragazza, dopo aver preso l’argomento con Barù, ha di fatto affermato che il suo nome si pronuncia semplicemente “Solei” senza alcuna “L” finale. Ha inoltre affermato che alcuni suoi amici la chiamano semplicemente: “El”.