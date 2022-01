Questa moneta da 2 euro vale più di 200 euro: se ne stanno trovando tantissime dopo le tombolate

Se hai già una piccola collezione di monete da 2 euro o tutte le volte che, dopo l’acquisto, ricevi il resto controlla bene. Circolano monete insospettabili, che possono sembrare identiche ad altre ma che non lo sono.

Conviene verificare: a titolo di esempio, vogliamo mostrarti questa moneta da 2 euro. Vale più di 200 euro e, nel corso degli anni, il suo valore potrebbe crescere.

Con monete particolari come questa, che presentano certi dettagli, si possono ottenere guadagni inaspettati. Un dettaglio può rendere una moneta unica: i collezionisti vanno a caccia di rarità e potrebbero pagarla profumatamente.

I collezionisti non cercano soltanto monete vecchie o antiche ma anche moderne se spunta fuori l’edizione limitata o l’errore di conio.

Controlla bene. Hai mai visto questa moneta?

Moneta da 2 euro che vale parecchio: edizione limitata o errore di conio?

Sono due i fattori che, generalmente, fanno lievitare il prezzo di una moneta: un errore di conio o un’edizione limitata.

Un conio realizzato in massimo mille unità rende unica una moneta proprio per la produzione limitata: col passare del tempo, il suo valore potrebbe aumentare man mano che il numero di monete si riduce rendendola sempre più rara.

Il difetto di conio è un fattore da non sottovalutare affatto. In caso di errore di conio, la Zecca di Stato ritira quasi immediatamente i pezzi difettosi. Chi riesce a individuare o ad entrare in possesso di una moneta con errore di conio può essere baciato dalla fortuna. Un evidente errore di grafica è una manna dal cielo per i collezionisti e promette ricavi interessanti, talvolta impensabili.

Moneta da 2 euro che vale più di 200 euro in fior di conio

La moneta da 2 euro che segnaliamo rientra nella categoria di quelle monete prodotte in edizione limitata.

Si tratta di una moneta del Vaticano coniata in occasione della Giornata della Gioventù in FDC. Il fior di conio, è bene ricordarlo, rappresenta il massimo della rarità.

Viene venduta su MoneyStamps al prezzo di 165 euro ma si potrebbe realizzare di più.

Chi ha la fortuna di possedere una moneta del genere (è difficile ma possibile) potrebbe ricavare molto più di 165 euro mettendola in vendita su diversi siti di asta online del settore collezionismo che, di certo, non mancano sul web.