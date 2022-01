Primark, È tutto vero: apre nuovo store nel punto più atteso dagli italiani

By

Arriva finalmente un nuovo punto vendita che a breve aprirà proprio dove tutti speravano, Primark offrirà nuovi posti di lavoro ed altre infinite opportunità di spesa e di guadagno.

La famosa casata irlandese ha ormai invaso circa 13 Paesi tra Europa e America, attirando l’attenzione di circa metà della popolazione. Il loro store inoltre offre infinite opportunità, sia di spesa che si guadagno. Di spesa poiché ogni suo prodotto, da capi di abbigliamento a prodotti di bellezza fino a perfino prodotti per la casa, garantiscono una qualità/prezzo inimmaginabile. I costi dei prodotti infatti sono notevolmente competitivi nei confronti delle altre casate, tutti infatti hanno la garanzia di entrare negli store ed uscirne estremamente soddisfatti.

Per quanto riguarda il guadagno invece, la famosa casata irlandese ovviamente non pensa semplicemente all’interesse dei clienti. Ogni suo progetto infatti offre innumerevoli posti di lavoro, con uno stipendio ottimo che potrebbe fare competizione a molti. Ad oggi infatti, con i numerosi store aperti in tutto il mondo, vanta un personale di oltre 700 mila impiegati. Tra questi vi sono gli addetti alle vendite, i manager, responsabili. Attualmente vanta ben 380 store starsi nel Globo.

Primark, nuova apertura proprio nel punto più atteso dagli italiani

Gli store iniziano ad arrivare nel nostro Paese da ormai svariati anni fa, la prima apertura infatti risale al 4 aprile 2016 quando venne inaugurato il punto vendita ad Arese. La famosa catena di abbigliamento ha numerosi progetti per il 2022 e conta di dare un posto fisso a circa 2 mila lavoratori, garantendo loro sicurezza economica. Attualmente in Italia sono 7 i punti vendita della catena irlandese e si trovano in ben sette città diverse, ovvero: Arese, Brescia, Campi Bisenzio, Catania, Roma, Verona e Rozzano. A breve inaugureranno una nuovissima apertura proprio nel luogo tanto atteso.

L’apertura dello store avverrà entro la fine del 2022. La sede aprirà a Caserta, in Campania. Questa sarà la seconda inaugurazione nel sud del nostro Paese, la prima infatti è avvenuta nel catanese. Questo nuovo inizio offrirà sui 250/400 posti di lavoro che comprenderanno assunzioni come: addetti alle vendite, responsabili e manager di negozio.

Per poter prendere parte al progetto, se lo desiderate, potrete iscrivermi tramite il portale ufficiale, visitando l’apposita sezione, ovvero “Lavora con noi”. Questo infatti è il miglior modo per lasciare la vostra candidatura. Il loro sito web è semplice e comprensibile, non fatevi sfuggire questa occasione.