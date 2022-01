Il famoso conduttore televisivo Paolo Bonolis sconvolge tutto il pubblico con una rivelazione drammatica, la tragedia vissuta a 16 anni lo ha segnato per tutta la vita. Ecco cosa è successo.

Il famoso conduttore televisivo in queste ultime settimane ha tutti gli occhi puntati addosso per via dell’incredibile discussione che la moglie Sonia ha avuto in diretta televisiva con il famigerato Alfonso Signorini. Dopo le festività natalizie, pare però che la situazione sia ormai tornata alla normalità. Inoltre il conduttore e l’opinionista si sono allontanati dai riflettori per trascorrere un Natale all’insegna di pace e serenità, godendosi ogni momento trascorso insieme. Come ben saprete, con la forte discussione avvenuta in tempo reale della moglie, il conduttore è stato argomento di molti chiacchiericci.

I quali hanno fatto sì che i proprietari di numerosi salotti famosi del mondo dello spettacolo si interessassero alla sua opinione. Numerosi sono gli inviti ricevuti e svariati quelli accettati, lo abbiamo visto accettare perfino l’invito a Verissimo dove ha parlato molto delle sua vita insieme a Sonia Bruganelli. Le richieste però non sono solo televisive ma bensì anche radiofoniche.

Paolo Bonolis e la drammatica confessione, l’avvenimento che ha stravolto la sua vita

Come ben saprete lui alle sue spalle ha innumerevoli anni di carriera, è ormai un vero esperto del mestiere ed in molti lo stimano e lo incoraggiano a dare sempre il massimo. Altri lo prendono perfino come esempio da seguire e pensano che, per ricoprire un ruolo così importante e stimato non si debba mai sbagliare. In realtà però la crescita, sia fisica che psicologica, è dovuta agli innumerevoli sbagli che compiamo nell’arco della nostra vita.

Il programma radiofonico “Un giorno da pecora” lo ha invitato a parlare di sé. Fra le varie rivelazioni è spuntata una confessione del tutto toccante che lo riguarda. Quando era solo un’adolescente infatti ha avuto un’esperienza del tutto incredibile che mai si augura di riprovare. D’altronde quando si è piccoli si agisce senza pensarci troppo, si è ingenui. Per questo infatti all’età di 16 anni l’attuale conduttore televisivo ha fatto uso di droga.

Era in vacanza con gli amici, si trovava in Inghilterra e ingenuamente ha deciso di provare dell’lsd. Ha confessato di aver vissuto un’esperienza orribile.

“Terrificante. Era come se vedessi attraverso le cose. È stata una brutta esperienza, menomale che dopo un po’ è passato l’effetto. E poi era con degli amici che mi hanno aiutato.”

Ha confessato l’uomo, dicendo inoltre che non proverebbe mai un’altra esperienza simile.