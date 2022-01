Luciana Littizzetto terrorizza tutti: “Ho scoperto di avere qualcosa di brutto dentro”

La famosa conduttrice televisiva Luciana Littizzetto confessa un dettaglio sconvolgente, tutti sono rimasti terrorizzati dalle sue parole. Ecco cosa si cela dietro la sua confessione.

Negli abbiamo imparato a conoscere la donna e a fare tesoro di ogni suo insegnamento fatto con ironia. Da sempre si batte per i diritti di tutti, dando voce alle persone che purtroppo voce non hanno. Il suo nome è una garanzia e la sua fama la precede in tutto. Non si parla abbastanza di quanto lei sia una grande donna, una di quelle vitali per il genere umano. La sua filosofia di vita porta con sé un velo di ironia in tutto poiché niente è impossibile se si affronta con il sorriso stampato sul volto.

Ovviamente vi sono situazioni dove però è del tutto impossibile continuare a sorridere come se niente fosse. Nonostante lei possa sembrare una donna tutta d’un pezzo, in lei vi sono infinite sfumature che la rendono unica. Non tutti sanno che la donna è madre di due bellissimi figli. Questi sono arrivati nella sua vita all’incirca 15 anni fa ed orami sono grandi a tal punto di poter vivere da soli.

Luciana Littizzetto ed il suo bellissimo rapporto con i figli

Vanessa e Jordan sono stati adottati all’età di 11 e 9 anni. Lei non si è mai pentita ovviamente della scelta fatta all’epoca ed ha cercato in tutti i modi di far capire loro che con lei potevano finalmente sentirsi a casa senza dover fingere alcun sentimento. Hanno creato così una bellissima famiglia, lei inizialmente era spaventata e svariate volte ha pensato di sbagliare. Con loro ha scoperto innumerevoli sfaccettature del suo carattere, lei a prescindere ha poca pazienza, con loro però ha sempre adottato un metodo diverso.

Appena giunti a casa, erano svariati gli episodi in cui i ragazzi le facevano dubitare il suo operato. La donna ricorda inoltre quando Jordan decise di vendere i suoi autografi senza dirle nulla. Il tutto gli fruttava un euro a firma, poi però venne scoperto. La conduttrice infatti ha detto che con loro ha scoperto di avere satana dentro poiché sono innumerevoli le volte in cui l’hanno portata all’esasperazione.

“Pensavo di non avere satana dentro e poi invece ho scoperto di averne le tracce, perché ci sono dei momenti in cui mi fanno arrabbiare tantissimo. La dote che di sicuro non ho è la pazienza, ma con loro qualche sbavatura mi è venuta.”

Ad oggi i suoi figli non la chiamano ancora mamma e questo forse non succederà mai, nonostante il tutto però l’amano incondizionatamente.