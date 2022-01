Giacomo Urtis impazzisce e allunga le mani a Barù: “Rispetto zero” | VIDEO

Il vippone Giacomo Urtis perde la testa ed allunga le mani su Barù, lui completamente sconvolto per la vicenda. Ecco cosa è successo al GF Vip, tutti i dettagli su quanto accaduto.

In questi ultimi giorni la tensione all’interno della casa è ormai visive ad occhio nudo. Ogni concorrente ha nella propria mente innumerevoli pensieri che viaggiano in circolo fino ad ottenere sempre e solo una conclusione. Sono numerosi infatti i concorrenti che vorrebbero abbandonare il programma, soprattutto chi è all’interno della casa da ormai 4 mesi. Il prolungamento ha sconvolto i piani di tutti e, seppur hanno prontamente accettato di loro spontanea volontà, alcuni non sopportano più la pressione.

A prendere il posto di chi ha abbandonato vi sono molti volti famosi del mondo dello spettacolo e del cinema. Nella ultime puntate abbiamo dato il benvenuto infatti a Kabir, attore di Sandokan. Barù ad esempio, è entrato nella casa da diverse settimane e, seppur i suoi modi possono apparire inadatti ad un determinato contesto, lui è il più sincero di tutti. Il vippone ha stretto molti legami, uno di questi in particolare gli fa brillare gli occhi, ovvero quello con Jessica.

Barù sconvolto per via di Giacomo Urtis che gli ha allungato le mani al GF Vip

Lei è una delle Principesse presenti all’interno del programma e inaspettatamente, contro ogni pronostico, ha stretto un legame surreale con Barù. Jessica è l’unica vippona a far fuoriuscire il meglio del gieffino. Con gli altri concorrenti adotta un determinato comportamento, mantiene le distanze e nonostante il bene che prova non dimostra nulla a nessuno.

Con Jessica invece è perennemente sorridente, affettuoso e perfino dolce. Ama infatti quando lei gli dedica delle piccole attenzioni, poiché lo fanno sentire apprezzato. Nelle ultime ore abbiamo visto i vipponi pranzare divisi dal gruppo per via della discussione con Katia Ricciarelli.

Jessica, mentre Barù mangiava, si è avvicinata a lui e a ritmo di musica gli ha matto dei massaggi sul collo per un paio di minuti. Successivamente però è tornata a ballare come se niente fosse lasciando così Barù nelle mani di Giacomo.

https://twitter.com/MissChilll/status/1479093249029685254

Tutto rientrerebbe nella norma se Giacomo non avesse allungato le mani. Ovviamente lo ha fatto in modo ironico, Barù però non ha colto la sua ironia e lo ha invitato ad allontanarsi. Come se niente fosse poi Giacomo ha iniziato a massaggiare Davide, allungando le mani anche con lui.