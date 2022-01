Torna finalmente in prima serata l’attesissimo programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Ecco tutte le anticipazioni di C’è Posta per Te: tutti i dettagli che avverranno in puntata.

Dopo molto tempo torna finalmente in prima serata il fantastico programma condotto da Maria De Filippi, la quale è ormai la regina della Mediaset. Ogni suo programma infatti ottiene innumerevoli ascolti e questa nuova edizione aspira a diventare una delle più viste in assoluto. Inizia col botto la famosa conduttrice che, per la prima puntata ha scelto due grandi volti. Chi segue il programma sa perfettamente che in ogni puntata c’è un ospite speciale richiesto dagli stessi volti che prenderanno poi parte al programma.

Lo scopo di quest’ultimo infatti è proprio quello di ricongiungere delle persone che, per via di alcuni fattori contrastanti, si sono perse lungo la strada senza poter più tornare indietro. Genitori che non rivolgono la parola ai figli da ormai tanti anni, fidanzati che cercano riconquistare un amore perduto. Ovviamente, alle storie raccontate, seguiranno innumerevoli lacrime poiché chi decide di guardare il programma deve fare i conti con le vere emozioni della vita. Maria De Filippi è una delle poche conduttrici che schiera realmente dalla parte dei partecipanti e dei telespettatori.

C’è posta per te anticipazioni della prossima puntata della nuova edizione

Sono ormai diverse settimane che i telespettatori attendono di venire a conoscenza della data effettiva dell’inizio del programma. Siamo giunti ormai agli sgoccioli, la puntata infatti si terrà a breve è bene quindi essere informati su ciò che accadrà così da non rimanere del tutto spiazzati. Innanzitutto dovete sapere che questa edizione è suddivisa in circa nove puntate, le quali ovviamente andranno in onda solo di sabato in prima serata. Il programma quindi ci terrà compagnia per molto tempo ed inizierà già da questo sabato, ovvero 8 gennaio 2022.

Gli ospiti della puntata saranno due grandi volti, uno del mondo dello spettacolo ed uno del mondo del cinema. Entrambi sono amati e stimati da molti, uno di loro però molto più del previsto. Paolo Bonolis sarà uno degli ospiti speciali della serata, nella stessa sere però si presenterà un attore internazionale, il sogno di tante donne.

Lui viene dalla Turchia e in questi anni ha raggiunto l’apice del successo grazie ad una serie in particolare. Sapete già di chi stiamo parlando, Can Yaman sarà l’ospite indiscusso della serata ed affiancherà i partecipanti per poter stringere nuovamente i legami persi nel corso degli anni.

Desirèe Cirisano