“Ce l’ho da quando faccio le medie” Maria De Filippi svela il segreto di Uomini e Donne

I fan di Maria De Filippi, vogliono sempre sapere qualche curiosità in più sulla regina della televisione italiana. In una recente intervista, la conduttrice ha svelato alcuni segreti davvero incredibili: scopriamo di più.

Uomini e Donne, Maria De Filippi -Lettoquotidiano.itMaria De Filippi ha sempre sognato di diventare un magistrato, ma quando ha conosciuto il suo il suo futuro marito Maurizio Costanzo, ha capito che la strada giusta era il mondo dello spettacolo. Oggi è uno dei pilastri della televisione italiana e milioni di fan ormai vogliono sapere tutti i suoi segreti.

Maria De Filippi, la confessione inaspettata

Diverso tempo fa Maria De Filippi è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, dove si è raccontata a 360 gradi, nonostante lei sia una donna estremamente riservata e davvero poche volte si è lasciata intervistare. Durante l’intervista ha raccontato tutte le sue paure ma ha svelato anche diversi segreti che non ha mai raccontato pubblicamente.

Maria De Filippi, soprannominata anche Queen Mary, è la regina della televisione italiana e i suoi fan vogliono sapere sempre di più su di lei ma anche sui suoi programmi: scopriamo cosa ha confessato.

La conduttrice ha svelato finalmente il suo segreto

In molti sapranno che Queen Mary ama tantissimo i dolci, in particolare le caramelle al limone. Le mangia sin dai suoi esordi in televisione, proprio per affrontare l’ansia delle telecamere.

Oggi è diventato quasi un vizio, infatti, spesso la vediamo sgranocchiare qualche caramella durante la registrazione dei suoi programmi. Ma dove le tiene? Maria De Filippi ha svelato che porta sempre un astuccio dove custodisce gelosamente i dolciumi. Un mini beauty che possiede da quando frequentava le medie:

“Non lo usavo come astuccio delle caramelle come ora. A quel tempo non avevo comprato il beauty e lì avevo infilato i trucchi”.

Maria De Filippi che svela i suoi segreti…👀 #uominiedonne pic.twitter.com/MF3YFYeajQ — Scoopticchia (@scoopticchia) January 7, 2022

Una rivelazione che mai nessuno avrebbe mai pensato di sentire, dato che Maria De Filippi è una donna molto riservata che cerca sempre di tutelare la sua privacy e non ama particolarmente raccontare il suo privato.