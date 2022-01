Alex Belli dimentica Delia nelle braccia di un’altra: incastrato così

Alex Belli dimentica definitivamente la moglie Delia Duran nelle braccia di una bellissima donna, incastrato da chi lo circondava. Tutti i dettagli sulla vicenda.

L’ormai ex concorrente del rinomato programma televisivo condotto dal famigerato Alfonso Signorini, ovvero il Grande Fratello Vip, ha attira verso sé i riflettori innumerevoli volte. La sua storia contorta coltivata all’interno della casa del reality ha suscitato l’interesse di numerosi telespettatori che bramano di sapere come si evolverà il rapporto con la moglie Delia Duran. Accusato svariate volte di aver seguito solo ed esclusivamente un copione ed infatti, tutto ciò che ha ammesso di provare nel programma agli occhi del pubblico è apparso solo come il frutto di una grande farsa. Il triangolo amoroso realizzato in collaborazione con l’attuale concorrente Soleil Sorge ha scatenato contro di lui un putiferio.

Il suo nome ha subito un contraccolpo inaspettato, nonostante questo però continua ad essere argomento di svariate conversazione. L’ex vippone, contro ogni pronostico, ha abbandonato la gieffina Soleil all’interno della casa quando la moglie si è catapultata per comunicargli la loro rottura definitiva. L’ex vippone ha scelto di tornare fra le braccia della moglie promettendo di riconquistare il suo cuore e soprattutto la sua fiducia.

Alex Belli fra le braccia di un’altra donna, cosa dirà Delia Duran?

L’uscita dal reality è avvenuta all’incirca qualche settimana fa e, nonostante questo il suo nome continua a viaggiare sulla bocca di molti. Il suo comportamento viene definito irrispettoso nei confronti della moglie. Quest’ultima però ha dato ascolto alle parole dell’ex vippone e lo ha riaccolto nel loro nido d’amore con la speranza che qualcosa potesse cambiare. A quanto pare però il suo comportamento non è affatto cambiato. Dopo il perdono della moglie infatti torniamo a parlare di lui per via di ciò che si vocifera nuovamente sul suo conto.

Il ragazzo è stato avvistato in compagnia di un’altra donna, lontano da Delia Duran. Attualmente Delia non ha rilasciato alcuna dichiarazione ed anzi ah confermato l’entrata nel reality in cui lentamente è stato coltivato il triangolo amoroso. L’ex vippone, ha preso serenamente la notizia a lui comunicata ed infatti si è catapultato fra le braccia di un’altra.

Potrebbe interessarti anche: GF Vip, Basciano zittisce Alex Belli in 2 secondi | Signorini: “Mi sento male”

Avvistato in compagnia di questa donna mentre i due ballavano serenamente l’uno al fianco dell’altra. Si presuppone che i due siano solo ed esclusivamente amici, nonostante le innumerevoli voci di corridoio. Non ci resta quindi che attendere l’evoluzione degli eventi.

Desirèe Cirisano