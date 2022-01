Uomini e Donne, tronista finisce in ospedale: “È un inferno, non so come uscirne”

Uomini e Donne, tronista finisce in ospedale e racconta cosa è successo di così terribile da allarmare tutti. Ecco il racconto pieno di panico e ansia condiviso sui social.

Tronista di Uomini e Donne ha vissuto una terribile esperienza: finisce in ospedale e preoccupa tutti. Il racconto drammatico fa il giro del web.

Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 condotto da oltre 20 anni da Maria De Filippi. Il format proposto da Mediaset piace tantissimo ai telespettatori che seguono appassionati la ricerca dell’amore dei protagonisti del salotto dei sentimenti mariano.

Come sappiamo, la moglie di Maurizio Costanzo ha voluto mettere il suo studio a disposizione non soltanto dei giovani ma anche di personaggi senior, è proprio lei che ha creato il famoso trono over dove dame e cavalieri di qualsiasi età si presentano per trovare un compagno o una compagna che sperano possa essere l’amore della loro vita.

Da tantissimi anni la trasmissione condotta dall’amatissima presentatrice, che non perde mai un colpo, continua a collezionare picchi di share altissimi. Intanto, i fan del programma sono rimasti sconvolti da una notizia che riguarda proprio un noto personaggio di Uomini e Donne: una tronista è finita in ospedale.

La brutta disavventura della famosa tronista

Amatissimo personaggio di Uomini e Donne è finito in ospedale e ha preoccupato, non poco, i suoi follower. Si tratta dell’ex tronista Rosa Perrotta, compagna di Pietro Tartaglione. I due giovani si sono conosciuti proprio nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi e hanno messo su una meravigliosa famiglia.

Rosa e Pietro sono genitori di due bellissimi bambini, Domenico e Mario Achille. Nelle scorse ore, la bella influencer partenopea ha voluto condividere con i suoi tantissimi follower un momento davvero difficile che ha vissuto con la sua famiglia.

La Perrotta ha raccontato di aver portato ospedale il suo secondogenito per via di un forte raffreddore e di alcuni problemi respiratori. In ospedale, al piccolino è stata diagnosticata una bronchiolite neonatale che dovrebbe passare però spontaneamente.

L’ex tronista ha affermato di essersi fortemente preoccupata e che solo dopo essere stata rassicurata da medici e pediatri ha fatto ritorno a casa con il pargoletto sentendosi più tranquilla.

I fan hanno comunicato con lei attraverso i social e virtualmente hanno manifestato alla bella napoletana tutto il loro affetto. Rosa è molto amata e condivide con i suoi numerosi seguitori ogni momento della sua vita privata e professionale.