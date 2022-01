Sonia Bruganelli, il regalo di Bonolis è fuori misura: “La donna più fortunata al mondo”

Sonia Bruganelli ha ricevuto un regalo meraviglioso dal marito Paolo Bonolis. Sapete che cosa ha fatto il conduttore per la sua amorevole consorte? Il suo presente è davvero pazzesco.

Regalo straordinario per l’opinionista del Grande Fratello Vip 6. Sapete che cosa ha regalato alla sua dolce metà il conduttore Paolo Bonolis? Rimarrete a bocca aperta.

Il meraviglioso regalo per Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli non è semplicemente la moglie di Paolo Bonolis ma è una imprenditrice, scrittrice, autrice e sceneggiatrice.

Moglie premurosa, mamma amorevole e professionista in gamba, l’attuale opinionista del Grande Fratello Vip 6 ha colto questa occasione offertale da Alfonso Signorini per mostrare a tutti il suo talento poliedrico.

Nel corso dell’ultima puntata del reality più spiato d’Italia, in molti hanno notato che la consorte di Bonolis non era presente in puntata. Al suo posto è subentrata Laura Freddi. L’ex ragazza di Non è la RAI

e anche ex fidanzata del famoso conduttore di Avanti un altro, si è ritrovata a sedere sulla poltrona della Bruganelli per una ragione ben precisa.

Tanti hanno pensato che, a seguito del litigio che Sonia ha avuto con Alfonso Signorini, avesse deciso di lasciare il suo ruolo di opinionista ma la verità è un’altra. Come ha confermato lei stessa, la sua assenza ha un perché: trascorrere il Capodanno in un posto da favola con la sua famiglia.

A proposito di famiglia, sapete che regalo ha fatto Paolo Bonolis alla sua dolce consorte? Davvero pazzesco.

Ecco quanto ha speso il famoso conduttore per sua moglie

Come abbiamo annunciato poco sopra, Sonia Bruganelli ha trascorso il Capodanno insieme alla famiglia in un posto da favola. Sapete dove si è rifugiata per le vacanze di Natale la famiglia Bonolis-Bruganelli?

Sonia, Paolo e i loro figli hanno aspettato il nuovo anno a Dubai, in India. Il conduttore di Avanti un altro ha sorpreso sua moglie regalandole una vacanza extra lusso. La famiglia più famosa d’Italia ha alloggiato in un albergo super lussuoso.

Si tratta del Caesars Palace Dubai, un hotel extra expensive dotato di ogni confort. Le stanze affacciano direttamente sul mare e la struttura è circondata da una lingua di sabbia privata per garantire il massimo del relax in totale privacy a ogni ospite.

L’hotel offre campi da calcio, da tennis, strutture adatte ai bambini, una spiaggia privata di 500 metri, piscine, Spa. Si trova poi in una posizione super comoda dato che è a pochi passi dal centro di Dubai.

Sapete quanto costa alloggiare una sola notte in questo albergo? Ben 2,545 dirham a persona che corrispondono all’incirca a 615 euro . Insomma, Paolo non si è proprio risparmiato per far felice sua moglie.