Soleil nei guai: a digiuno per 1 mese intero al GF Vip | “Se l’è cercata”

La gieffina Soleil dovrà affrontare un lungo mese in cui non potrà mangiare, il digiuno forzato non ha nulla a che fare con la sua permanenza nel GF Vip. Tutti i dettagli.

La vippona nel tempo ha conquistato l’attenzione del pubblico per via del sua carattere particolare e dei modi definiti “umani”. Ovviamente con il passare del tempo le cose si sono notevolmente amplificate per via della vicinanza con l’ormai ex vippone Alex Belli. Con quest’ultimo ha creato un triangolo amoroso che ha sconvolto mezza Italia. Molti sono i personaggi famosi che si sono letteralmente schierati contro di lei, utilizzando delle parole anche molto forti poiché Alex Belli era ed è nel bel mezzo di una relazione sentimentale.

Nel mondo dello spettacolo non è affatto semplice vivere, certo c’è la garanzia di una vita senza compromessi o preoccupazioni economiche, i legami non sempre però sono reali. Una sola persona però ha difeso la ragazza a spada tratta senza voler sentire regione, alla quale non importava ciò che lei aveva fatto o ciò che pensava e pensa la gente. Lei è una sua cara amica che le è stata accanto nel bene e nel male, ovvero Dayane Mello.

Soleil affronterà un digiuno per un mese intero al GF Vip

Questi ultimi giorni sono stati abbastanza complicati, soprattutto per la giovane vippona Soleil la quale ha dovuto affrontare innumerevoli problematiche. L’aria nella casa del Grande Fratello Vip diventa sempre più pesante e la tensione fra i concorrenti è ormai palese. Continuano infatti le innumerevoli discussioni acese qualche settimana fa che vedono come protagoniste indiscusse le Principesse e Manila, ed ovviamente tutti i gieffini che si sono schierati in loro difesa.

A migliorare le sue giornate però ci ha pensato proprio Dayane Mello, la quale le ha fatto arrivare un messaggio molto dolce incoraggiandola a non mollare. Vedendo il messaggio la ragazza ha fatto i salti di gioia per via della felicità che le ha recato. Successivamente però, con gli occhi pieni di lacrime si è rivolta al Grande Fratello chiedendo che quest’ultimo si adoperi per poterla fare entrare nella casa.

Soleil infatti sera che Dayane Mello entrerà nella casa del Grande Fratello non come ospite, ma bensì come concorrente a tutti gli effetti. Per far sì che questo accada Soleil ha rinunciato al cibo per ben un mese intero. Ha dichiarato infatti che se faranno entrare la ragazza lei digiunerà per tutto il mese così che gli autori non dovranno spendere neanche un centesimo in più. Molto probabilmente le sue richieste sono state ascoltate e nei prossimi giorni l’amica varcherà la porta.