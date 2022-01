Grande Fratello Vip, entra in casa la dolce metà di Soleil. I fan sono senza parole. Ecco quando ci sarà l’attesissimo incontro. Vi sveliamo tutti i dettagli.

Arriva una sorpresa straordinaria per l’influencer italo-americana. Nel corso dei prossimi giorni, entrerà nella casa del GF Vip La sua dolce metà. Come reagirà la Sorge?

GF Vip, sorpresa inaspettata per Soleil

Non finiscono le sorprese al Grande Fratello Vip 6. Il programma condotto da Alfonso Signorini continua a riscuotere grandissimo successo. Ogni settimana il reality più spiato d’Italia si conclude con picchi di ascolto altissimi.

Ormai siamo quasi al giro di boa, il 14 marzo si terrà l’attesissima puntata finale e uno solo tra gli amatissimi vipponi alzerà la coppa dei campioni. La prossima puntata del noto reality andrà in onda questa sera e si preannuncia già ricca di colpi di scena.

Sapete chi farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6? La dolce metà di Soleil. Ecco tutto quello che sappiamo su questo incontro che sicuramente lascerà l’influencer italo-americana senza parole.

Svelata l’identità della dolce metà della gieffina

Le prossime puntate del Grande Fratello Vip 6 riserveranno sicuramente delle grandi sorprese. Secondo alcune indiscrezioni, lunedì 10 gennaio dovrebbe entrare nel bunker di Cinecittà la dolce metà di Soleil Sorge. L’influencer italo-americana potrà così rivedere dopo oltre tre mesi il suo amore.

Finalmente è stata svelata l’identità di questo personaggio misterioso che si mostrerà nelle prossime puntate dinanzi alle telecamere. Sapete di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi.

A fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia sarà Dayane Mello, la migliore amica dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo la recente esperienza nel reality brasiliano, La fazenda, nel quale ha subito molestie sessuali da un altro concorrente, il cantante Nego Do Borel, la ex gieffina è tornata in Italia ed è pronta a fare una sorpresa alla sua migliore amica.

Secondo quanto ne sappiamo, la Mello non entrerà in gioco come concorrente ufficiale del reality ma sarà semplicemente un ospite. Più volte Soleil l’ha nominata durante la sua permanenza in casa e ha parlato in più occasioni con gli altri coinquilini della splendida amicizia che c’è tra di loro da ormai molti anni.

Dayane al GF VIP 😳😳😳 pic.twitter.com/tVAgAHox3j — Profilo super trash (@ProfiloTrash) January 6, 2022

Alfonso Signorini ha dunque preparato una meravigliosa sorpresa per quella che dai più è definita la pupilla del conduttore. Come reagirà Soleil a questo incontro? Intanto corre voce che la bellissima modella brasiliana potrebbe essere una concorrente della nuova edizione dell’Isola dei Famosi in onda a marzo 2022.