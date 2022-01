Annuncio del tutto inaspettato quello in arrivo direttamente dal conduttore Alfonso Signorini, la puntata del GF Vip anticipata immediatamente. Ecco quando si terrà e perché.

Come ben saprete in questi ultimi giorni stanno accadendo delle cose davvero incredibili, mai nella storia del programma abbiamo dovuto assistere a degli episodi del genere. I concorrenti del reality stanno adottando un comportamento squallido e del tutto irrispettoso nei confronti del di tutti i telespettatori che seguono appassionatamente le vicende che accadono all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Attualmente infatti sono in corso innumerevoli discussioni. Le protagoniste dello scontro sono ovviamente le Principesse e la squadra di Manila.

Quest’ultima è formata dalla preferita Soleil e dalla perfida, a dir di molti, Katia Ricciarelli. Il duro scontro ha avuto inizio ormai qualche settimana fa, proprio quando una delle Principesse, ovvero Clarissa la quale è attualmente fuori dalla casa, ha avvertito le sorelle. Consigliando loro infatti di prestare molta attenzione in chi ripongono la loro fiducia e pregandole di stare alla larga dalla vippona Manila. La vippona infatti viene descritta come una persona falsa, ipocrita, manipolatrice e chi più ne ha più ne metta.

Alfonso Signorini anticipa la puntata del GF Vip 6, perché?

La situazione nella casa sta prendendo una piega del tutto inaspettata, le stanze ormai sono diventate un vero campo di battaglia dove le Principesse si scontrano non più con Manila ma bensì con Katia Ricciarelli. La vippona infatti ha più volte insultato le sorelle definendole scimmie ed aggiungendo insulti vari. Negli ultimi giorni però la vippona ha superato ogni limite consentito. Ha di fatto insultato in modo razzista le Principesse, invitandole di tornare prontamente al loro Paese d’origine essendo provenienti dalla dinastia etiope. Le Principesse però sono cittadine italiane a tutti gli effetti poiché nata e cresciute nel nostro Paese.

Insomma nella casa sono arrivati ai limite della decenza, per questo infatti Alfonso Signorini ha deciso prontamente di anticipare la puntata a venerdì 7 gennaio annullando il “Viaggio nella grande bellezza” organizzato dai vipponi. Sarà presente ancora Laura Freddi poiché Sonia è tuttora in quarantena forzata per via delle vacanze natalizie.

Inizia così nuovamente il secondo appuntamento settimanale che continuerà fino a data da destinarsi. In molti hanno scatenato la propria furia su Katia, Alfonso Signorini prenderà finalmente i dovuti povvedimenti? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Desirèe Cirisano