Charlene di Monaco “È in stato confusionale”, spunta fuori il figlio segreto di Alberto: panico a corte

Charlene di Monaco parla finalmente del presunto figlio segreto di Alberto. Su di loro si cala un velo di imbarazzo inimmaginabile, è davvero uno scandalo!

Non è di certo la prima volte che sentiamo parlare di avvenimenti di questo tipo, soprattutto quando si parla di famiglie che all’apparenza appaiono come limpide ed immacolate. Inoltre non è la prima volta neanche per lei, dal momento che è già capitato in passato di dover affrontare argomenti simili per via dei figli illegittimi di Alberto. Questa volta però si grida davvero allo scandalo. La donna ha dovuto superare gli avvenimenti del passato senza dar peso alle parole della gente.

La quale la definiva stolta poiché dava fiducia alle sue parole. Questo quindi è davvero un duro colpo per lei, mai si sarebbe aspettata di rivivere determinati momenti. Sperando fino all’ultimo minuto che le parole sentite ed urlate dalla gente in realtà siano solo menzogne dette per ferire. Eppure, secondo quanto riportato, queste parole potrebbero avere un fondo di verità. Questo ovviamente la devasterebbe in ogni modo, psicologicamente soprattutto. Vi sono alcuni dettagli che infatti potrebbero confermare la veridicità di ciò che è stato rivelato.

Charlene di Monaco scopre un figlio segreto di Alberto: tutta la verità sulla vicenda

Come già anticipato precedentemente, non è la prima volta che la donna deve fare i conti con Alberto per via di figli illegittimi sparsi per il Globo. Per questo infatti l’indignazione della gente è aumentata clamorosamente e tutti gridano allo scandalo. Alcuni di loro sospettavano già in passato che prima o poi sarebbe spuntata una diceria del genere, altri invece sono rimasti completamente sconvolti. Ad ogni modo, è bene ricostruire la storia per far sì che i dettagli siano chiari a tutti, senza sfociare in piccolezze futili.

Una donna di origine brasiliana, la quale attualmente vive in Italia, ha confessato di aver avuto una relazione con Alberto svariati anni fa. Dal loro amore poi è nato un figlio mai riconosciuto dal padre. I due lo avrebbero concepito nel lontano 2004 mentre erano in viaggio fra l’Europa, gli Stati Uniti ed addirittura la Russia. Questa però è solo la versione raccontata dalla donna, Alberto insieme ai suoi legali hanno completamente smentito la versione.

Successivamente sono poi intervenuti per vie legali ed è stato richiesto, dalla donna, il test di paternità che potrebbe confermare o smentire la notizia. Le date però, secondo i legali, non coincidono e per questo hanno denunciato la donna per diffamazione e calunnia.