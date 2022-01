Belen Rodriguez, “Antonino chi?” Si butta tra le braccia del famosissimo napoletano – FOTO

Belen Rodriguez dimentica Antonino Spinalbese e si butta tra le braccia del famoso napoletano. Ecco che cosa sta succedendo nella vita caotica della famosa showgirl argentina.

La bella soubrette volta pagina e si lascia andare tra le braccia del famoso napoletano. Con Antonino la storia è definitivamente giunta al capolinea.

Belen Rodriguez volta pagina

Anche se non è ancora ufficiale, la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembra essere definitivamente giunta al capolinea. I due vivono ormai in case separate e conducono vite completamente diverse. L’unico contatto in comune? La piccola Luna Marì che è nata il 12 luglio 2021.

Eppure, i due sembravano, fino a qualche mese fa, follemente innamorati ma qualcosa ha distrutto per sempre quello che sembrava un magico idillio d’amore. Che cosa è successo tra di loro?

Per il momento non è dato saperlo ma si mormora che l’hair stylist abbia tradito la bella argentina con una donna piuttosto famosa ma questa questione resta ancora top secret. Intanto la Rodriguez pare aver voltato definitivamente pagina ed è stata beccata tra le braccia del famoso napoletano.

La bella conduttrice argentina si butta tra le braccia del famoso napoletano

Le cose tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non vanno bene già da un po’ di tempo. Il loro amore che è sbocciato rapidamente, si è concluso altrettanto velocemente ma in maniera davvero triste. I due non si sono lasciati in ottimi rapporti ma sono costretti a vedersi per il bene della piccola Luna Marì, il frutto del loro amore nato il 12 luglio 2021.

La conduttrice argentina e l’hair stylist hanno trascorso anche le vacanze di Natale separati, ormai il loro sentimento si è arrestato. La Rodriguez non si è data per vinta e pare aver già voltato definitivamente pagina.

La showgirl è stata beccata tra le braccia di un famoso napoletano e non si tratta di Stefano De Martino. L’uomo in questione è Joseph Capriati, noto deejay internazionale che per anni ha vissuto a Barcellona.

Lo ricorderete sicuramente perché il giovane è stato protagonista di un terribile episodio. Nel 2021 è stato accoltellato al torace dal padre ed è finito in ospedale, costretto a sottoporsi a delicati interventi chirurgici.

Il peggio è passato e oggi il deejay gode di ottima salute. Proprio insieme a lui è stata beccata la showgirl argentina che è apparsa in alcune Instagram stories pubblicate dall’artista internazionale. I due sono in un locale, sorridenti e vicini più che mai. Che stia per nascere una nuova coppia?