Barbara D’Urso, spesa folle per il nuovo cappotto griffato: costa quanto una “casa”

La famosa conduttrice televisiva Barbara D’Urso spende un patrimonio per acquistare un nuovo cappotto ad una cifra esorbitante. Ecco qual è il prezzo effettivo: costa quanto un casa!

Tutti sappiamo che chi vive lavorando nel mondo dello spettacolo può permettersi di soddisfare praticamente qualsiasi desiderio. La famosa conduttrice lavora in questo campo da ormai diversi anni ed infatti la sua fama la precede. Ogni suo intervento è pagato fiumi d’oro e ad oggi occupa uno dei spazi più importanti nella casata Mediaset. Anche se a breve il suo posto lo occuperà un’altra donna, successivamente inizierà un progetto che le frutterà parecchi soldi. Quest’ultimi, ovviamente, attualmente non le mancano affatto. La donna infatti può permettersi di soddisfare qualsiasi desiderio lei voglia, senza doversi preoccupare di nulla e né tanto meno del costo.

Nel corso degli anni l’abbiamo infatti vista indossare degli abiti spettacolari, rigorosamente griffati da alte casate di moda. Non pecca mai nella scelta del vestito da indossare, come anche per gli accessori e le calzature. La donna infatti si presenta sempre in modo impeccabile, senza neanche un capello fuori posto. Mai, nella storia del programma da lei condotto, l’abbiamo vista indossare abiti sotto un determinato livello di costo. Molto probabilmente la donna infatti si affida perfino all’alta sartoria.

Il nuovo cappotto di Barbara D’Urso costa praticamente quanto una casa: ecco il prezzo effettivo

Come ben saprete la donna ama coccolarsi e dedicarsi a momenti di solo relax. In questi ultimi giorni l’abbiamo vista in diversi luoghi, il tutto reso possibile grazie ai post in cui lei stessa ha pubblicato alcuni scatti. La giovane donna ha infatti deciso di andare in vacanza per trascorrere le festività natalizie fra i paesaggi innevati in compagnia delle persone a lei care. Prima di procedere con il sistemare le valige, ha deciso di fare delle compere.

Ha acquistato un cappotto che ha subito suscitato l’attenzione di tutti i suoi fan, i quali sono diventati prontamente curiosi del prezzo di quest’ultimo. Il cappotto scelto è un pezzo del tutto pregiato e di vero lusso, il suo prezzo è incredibilmente alto.

Per questo infatti non tutti se lo potrebbero permettere. Uno stipendio mensile italiano che rientra praticamente nella media, è addirittura meno della metà del costo dell’indumento. Il cappotto è un capo creato dalla rinomata casata Gucci ed il suo prezzo infatti si aggira intorno ai €3.200.

Desirèe Cirisano