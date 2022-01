Antonino Spinalbese nel dimenticatoio: Belen vola all’estero con la “nuova metà”

Belen Rodriguez dimentica presto il padre della figlia e vola all’estero con la sua nuova e dolce metà. Ecco dove si trova in dolce compagnia, che dirà Antonino Spinalbese?

La famosa showgirl è da sempre argomento di infiniti discorsi, la sua notorietà la rende un bersaglio facile su cui poter trattare infiniti argomenti. Chi ottiene una fama di un certo calibro infatti deve fare i conti con innumerevoli fattori. In questi ultimi tempi la donna è finita nel mirino mediatico per via della sua presunta separazione dal padre della piccola Luna. Antonino Spinalbese, come anche la showgirl, non ha mai espresso il suo giudizio cu ciò che si vociferava e vocifera tuttora. Nessuno dei due infatti ha mai smentito e confermato la notizia, lasciando tutti i loro fan in sospeso con un grande dubbio da voler accertare.

I due genitori non si conoscono da molto tempo, hanno infatti condiviso la loro quotidianità all’incirca per due anni. La scorsa estate hanno finalmente dato il benvenuto alla piccola secondogenita della donna, figlia di Antonino. Dopo la gioia immensa per la sua nascita, i due hanno iniziato a riscontrare svariate problematiche finendo così per separarsi vivendo uno distante dall’altra.

Belen Rodriguez vola all’estero con la nuova e dolce metà: ecco di chi si tratta

Negli ultimi tempi abbiamo visto una showgirl del tutto spensierata, alla quale è finalmente tornato il sorriso. La sua relazione con Antonino sembra ormai storia passata e per quanto i due si sforzino di apparire ed essere soprattutto degli ottimi genitori per la piccola neonata, il loro amore sembra ormai perso nel nulla. Dileguato e dissolto come una nuvola di polvere nell’aria, i sentimenti di entrambi sono svaniti.

Dopo alcuni mesi, nei quali entrambi hanno cercato di metabolizzare il tutto, oggi appaiono spensierati. Specialmente la mamma, la quale è stata pizzicata in compagnia di Morrone svariate volte. I due si tenevano per mano ed hanno trascorso alcune sere insieme, paparazzati dai fan.

Attualmente però la donna non si trova in Italia. Ebbene sì, la showgirl ha deciso di volare all’estero per prendersi dedicarsi completamente a sé stessa, concedendosi u po’ di meritato relax. Lei però non è affatto sola, per il lungo tragitto e per tutta la permanenza è stata ed è in compagnia della sua nuova metà.

A renderle le giornate magiche infatti c’è Patrizia Griffini, con la quale è volata fino a Punta del Este in Uruguay. Le due grandi amiche stanno trascorrendo una bellissima vacanza insieme, lontane da ogni stress.

Desirèe Cirisano