In quest’ultime ore, i telespettatori più attenti hanno notato che un cantante di Amici è scomparso improvvisamente dalla casetta del talent più seguito di sempre. Che fine ha fatto? tutta la verità.

La scomparsa del cantante ha scatenato un enorme preoccupazione da parte dei fan. Proprio per questo, nelle scorse ore sono intervenuti i genitori del ragazzo che hanno spiegato cosa sta per accadere all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi: tutti i dettagli.

Amici 21, l’improvvisa scomparsa del cantante

Il mistero che vede come protagonista l’allievo Crytical, si infittisce sempre ogni giorno di più. Sono ormai diverse puntate dello speciale della domenica e del daytime di Amici che non lo vediamo. La sua assenza ha insospettito particolarmente i telespettatori più attenti di Canale 5.

Il cantante, dopo essere entrato nella scuola più seguita d’Italia, ha partecipato ad una sola puntata per poi scomparire nel nulla, improvvisamente. Non è comparso nemmeno durante gli scambi di regali o alla Vigilia di Natale.

In molti hanno pensato che il giovane allievo di Amici fosse stato eliminato, ma questo non è possibile e ora vi spieghiamo il perché. Nelle scorse è intervenuta anche la mamma del ragazzo: scopriamo cosa ha rivelato.

Perché Crytical è scomparso? la verità

Finalmente in queste ultime ore è spuntato un aggiornamento inaspettato dalla madre di Crytical che ha rassicurato i fan su Twitter, rivelando che il giovane tornerà a breve e non c’è nulla di cui preoccuparsi:

“Domenica il fantasma ricomparirà“.

Nemmeno la produzione del programma aveva fornito maggiori informazioni sull’assenza del cantante. Secondo alcuni, si potrebbe essere ammalato e per rispettare le norme anti-Covid probabilmente si troverà in isolamento.

⚠️DOV'È FINITO CRYTICAL?⚠️

Fonti sicure ci comunicano che il cantante di Amici è tornato in casetta, sembra stare bene. Probabilmente anche gli alieni hanno capito di non poter privare noi umani di un talento come lui.

A domani per l'aggiornamento definitivo.

/G🐍#Amici21 — Turbozenzole💜🤍||🐔⁸ (@turbozenzole) January 3, 2022

Insomma, non c’è nulla di cui preoccuparsi, Crytical non è stato eliminato da Amici 21. Poi se avesse lasciato per sempre il talent di Canale 5, sicuramente la produzione lo avrebbe fatto presente al pubblico.

Potrebbe interessarti anche: Amici, spunta il nome del vincitore: “E’ il preferito di Maria” | Grazie a lei vincerà

Non si esclude la possibilità che la conduttrice, Maria De Filippi, decida di affrontare questo argomento, in occasione delle prossime puntate per far finalmente chiarezza sulla scomparsa del cantante.