Vasco Rossi, conoscete il figlio? È un ex volto famos di Temptation Island | Che schianto

Conoscete il figlio del famoso cantante Vasco Rossi? Certamente la sua bellezza non è passata inosservata. L’avete visto in un famoso programma Mediaset. Ecco tutti i dettagli.

Vasco Rossi ha uno splendido figlio che si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo. Lo avrete sicuramente visto perché ha partecipato a un famoso reality di Maria De Filippi. Avete capito di chi stiamo parlando? Vi sveliamo tutte le curiosità sul suo conto.

Chi è il famoso figlio di Vasco Rossi

Chi non conosce Vasco Rossi? Il famoso cantante è senza dubbio uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano. La sua musica ha fatto sognare e continua ancora tutt’oggi a far sognare intere generazioni. Con una carriera brillante alle spalle, la sua vita sentimentale è stata invece caratterizzata da alti e bassi.

Sapete che il famoso cantante ha tre figli? Davide Rossi che è nato nel 1986 dalla relazione con Stefania Trucillo, Lorenzo che è nato nel 1986 dall’amore con Gabriella Sturani e Luca nato nel 1991 dalla relazione con l’attuale moglie Laura.

Primi due figli sono stati riconosciuti solo recentemente dal cantante che ha richiesto un test del DNA per accertare paternità. Oggi vogliamo parlare proprio di uno di loro. Il giovane in questione si sta facendo conoscere nel mondo dello spettacolo ed è diventato già una star grazie alla sua partecipazione a un famoso talent mariano.

Tutte le curiosità sul figlio di Vasco Rossi: ecco dove lo avete visto

Il famoso figlio di Vasco Rossi che si sta facendo conoscere al pubblico italiano e che ha già preso parte ad un famoso reality mariano è Davide. Nato nel 1986 dalla relazione del cantante con Stefania Trucillo, oggi si può considerare un vero influencer.

Su Instagram conta oltre 21,6 mila follower con i quali condivide i momenti della sua vita privata e professionale. Proprio come il padre, è un appassionato di musica e ha lavorato anche come dj.

Ha composto inoltre diversi brani come Parole di cristallo che ha cantato poi lei ex concorrente di Amici, Valerio Scanu. Ha partecipato come attore a diversi film come Scusa ma ti chiamo amore, uscito nel 2008 e AlbaKiara sempre nello stesso anno.

Recentemente ha partecipato a un noto reality mariano. Nel 2018 è stato tentatore nel reality dei sentimenti, Temptation Island. Oggi non è più single, Davide ha una compagna ed è papà di due splendidi bambini. La sua vita non è sempre stata però tutta rose e fiori.

LEGGI ANCHE—> Avete mai visto la casa di Vasco Rossi? I messaggi dei fan riempiono i suoi muri

Qualche tempo fa è stato condannato a 2 anni di carcere con revoca della patente con l’accusa di omissione di soccorso stradale. In un’intervista ha affermato che anche economicamente non se la passa affatto bene, non ha un lavoro stabile e fatica come le persone comuni ad arrivare a fine mese.