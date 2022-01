Regina Elisabetta, dopo anni tutta la verità: ha tradito Filippo | “La vergogna dei figli”

Gravi accuse ricadono sul buon nome della Regina Elisabetta, finalmente fuori tutta la verità sul tradimento che Filippo ha accettato e celato per il ben dei loro sudditi.

La gran sovrana ha una reputazione limpida come l’acqua, mai nessuno si è permesso di infangare il suo nome con delle dicerie inutili. I suoi sudditi sono profondamente legati a lei e nei suoi confronti provano una grande stima ed ammirazione. Tutti conosciamo la sua storia, raccontata dai reali, di come la donne si è fatta largo tra i più grandi ed ha accettato un compito così importante fin dalla sua tenera età. Nessuno infatti mette in dubbio la sua sua incredibile lealtà riposta nei confronti del suo popolo.

Secondo alcuni però i reali, nel raccontare la sua storia, hanno celato alcuni piccoli dettagli che potrebbero infangare prontamente il suo buon nome. Ovviamente sono considerazioni a cui questi ultimi non hanno dato alcun peso poiché considerate semplicemente fuori luogo e prive di veridicità che potrebbe realmente mettere in crisi il Regno. Come ben saprete negli ultimi anni, Netflix ha pubblicato una serie che narra tutta la vita dei reali, raccontando la storia nei minimi dettagli. The Crown, vede ovviamente come protagonista indiscussa la sovrana e ne narra dettagliatamente la storia.

La Regina Elisabetta tradisce Filippo, spuntano le prove che confermerebbero le voci

Come già anticipato, questa serie racconta l’evolversi della storia dell’operato della sovrana, trattando perfino la vita privata di quest’ultima. Nell’ultima stagione pubblicata lo scorso novembre, si prende in considerazione la via sentimentale della donna. Tutti sappiamo che questa era, ed è tuttora perfino dopo la sua morte, legata profondamente a Filippo. Nella serie però viene raccontata un’altra storia che prende in considerazione un tradimento della donna. La stagione narra gli avvenimenti accaduti fra il 1964 ed il 1977. In questo periodo la donna viaggia molto in Europa e negli Stati Uniti.

Il tutto fatto per conoscere tutto ciò che riguarda il mondo equino, il quale in lei suscita un profondo interesse. Accoppiamenti con razze diverse, tecniche di addestramento, insomma tutto ciò che le sarebbe tornato utile una volta tornata nuovamente in Inghilterra. La donna però non era sola, in sua compagnia vi era Lord Porchester. Filippo era molto geloso di questa loro vicinanza poiché all’epoca circolavano innumerevoli voci su una presunta frequentazione della donna.

Potrebbe interessarti anche: Regina Elisabetta, distrutta si è chiusa dentro casa: non è mai accaduto da 74 anni

Alcuni momenti presenti nell’ultima stagione, ritraggono il loro viaggio insieme e, contro ogni aspettativa, confermano ciò che all’epoca si vociferava. I due vengono ritratti vicini intimamente e, sebbene la serie non viene considerata veritiera dalla famiglia Reale, quest’ultima ha prontamente smentito la notizia. Preoccupandosi del giudizio del popolo, i loro legali hanno considerato gli episodi “sgradevoli”.

All’epoca dei fatti si vociferava perfino che il terzo figlio della Sovrana sia in realtà il frutto di un tradimento della donna con il Lord, e che quindi non sia il figlio legittimo di Filippo.