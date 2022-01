Fabio Fazio, la verità sulla reale condizione di salute: “Situazione delicata”

Dal 2003, Fabio Fazio conduce “Che tempo che fa” ed è praticamente impossibile immaginare il noto programma di Rai Tre senza di lui.

Fazio resta uno dei conduttori italiani più seguiti ed apprezzati dai telespettatori tanto per la sua professionalità quanto per la sua singolare simpatia.

Il 21 febbraio 2021 ha annunciato di doversi assentare per motivi di salute: la domenica successiva la trasmissione è saltata. Doveva sottoporsi ad una delicata operazione chirurgica che gli avrebbe impedito di condurre il programma per un po’.

Fabio Fazio lo conosciamo tutti: è un tipo riservato, non ama raccontare la sua vita privata. Questa sua riservatezza ed il fatto di non rivelare i dettagli dell’intervento provocarono ansia tra gli spettatori.

Come sta oggi e cosa è successo realmente?

Fabio Fazio: la verità sulle reali condizioni di salute del conduttore

Il grande spavento del pubblico è stato alimentato dalla natura estremamente riservata di Fabio Fazio: tende a difendere la sua intimità. Durante la puntata del 21 febbraio 2021, Fazio ha annunciato semplicemente “Non ci saremo la prossima domenica. Mi devo operare”.

In seguito, in compagnia della Littizzetto, ha spiegato il motivo per cui era stato costretto a sospendere di colpo la puntata seguente. Doveva sottoporsi ad un piccolo intervento che non gli avrebbe consentito di parlare per qualche giorno. “Un piccolo incidente del mestiere” disse.

Fortunatamente, l’intervento chirurgico è riuscito alla perfezione e, per un periodo, il conduttore ha dovuto sospendere il lavoro per evitare di forzare la voce.

Perché il 26 dicembre “Che tempo che fa” non è andato in onda?

Domenica 26 dicembre 2021 “Che tempo che fa” non è andato in onda: gli spettatori sono rimasti sorpresi ed avranno ripensato a quanto era successo a Fabio Fazio un anno prima. Molti avranno anche ipotizzato un contagio da Covid-19 ma così non è. Il programma ha subito una pausa momentanea per via delle festività natalizie.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto torneranno su Rai Tre dal 16 gennaio 2022.

Oggi i problemi di salute di Fabio Fazio sembrano essere superati: le sue condizioni di salute sono migliorate. Il conduttore si prepara ad iniziare il 2022 con più grinta di prima.