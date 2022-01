Charlene di Monaco, la foto pubblicata sui social dalla figlia di Alberto II manda in crisi la principessa. Ecco perché.

Charlene di Monaco continua a soffrire e la prima figlia del principe Alberto II gira il dito nella piaga ferendo la sovrana monegasca con uno scatto social. Ecco che cosa ha combinato la giovane.

La foto che ha distrutto Charlene di Monaco

Non è stato un anno semplice, questo per Charlene di Monaco. La moglie di Alberto II ha dovuto fare i conti con problemi di salute piuttosto seri. Per 8 mesi è stata ricoverata in Sudafrica, il suo paese natale, per curare una grave infezione che l’ha costretta a sottoporsi a ben 3 interventi chirurgici.

La sovrana è stata lontano dalla sua famiglia e dai suoi figli per quasi un anno intero. Solo agli inizi di novembre ha fatto ritorno a Monaco per trascorrere qualche giorno con i gemellini e il principe ma un crollo emotivo e fisico l’ha costretta a ricoverarsi in una clinica super lussuosa in Svizzera per cercare di riprendere in mano la sua vita.

Attraverso un comunicato ufficiale, Alberto di Monaco ha fatto sapere che la moglie è sulla strada della ripresa ma il percorso di guarigione è ancora lungo. Per il momento Charlene ha bisogno di riposo e qualsiasi evento avverso potrebbe compromettere seriamente la sua ripresa.

Un’immagine pubblicata sui social dalla prima figlia di Alberto non ha sicuramente migliorato la situazione già delicata della regnante. Charlene è distrutta.

Il post social della discordia fa il giro del mondo

Per salutare l’anno nuovo e dire addio al 2021, la prima figlia di Alberto II ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che ha lasciato tutti senza parole. Dovete sapere che il sovrano di Monaco ha quattro figli avuti da donne diverse.

Jazmin Grace Grimaldi è la sua primogenita, nata dalla relazione con l’agente immobiliare Tamara Rotolo, seguono Alexandre Grimaldi-Coste nato dalla relazione con l’hostess Nicole Coste e i due gemellini, Jacques e Gabrielle avuti dall’attuale moglie, Charlene di Monaco.

La prima figlia di Alberto II ha pubblicato un reel sul suo social network nel quale appare anche una foto in cui la giovane, che vive in America, è in compagnia dei suoi tre fratellastri.

È risaputo che l’attuale principessa di Monaco non ha un rapporto idilliaco con gli altri figli del marito e vedere che i suoi gemellini hanno trascorso del tempo con i fratellastri, indispettisce non poco la sovrana e soprattutto la mette in crisi dato che lei non ha potuto trascorrere nemmeno le festività con i suoi adorati figli.