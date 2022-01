By

Valeria Marini al Grande Fratello Vip è sempre più vicina al bel Alessandro: massaggio sensuale nella sauna

Sicuramente Valeria Marini è una delle concorrenti che cerca sempre di mettere pace tra le discussioni che spesso e volentieri si creano tra i concorrenti. Sarà la sua esperienza televisiva o il suo buon cuore, ma Valeria ha sempre una parola bella per tutti.

La concorrente infatti è entrata all’interno della casa del Grande Fratello Vip qualche tempo fa, ma la sua partecipazione al reality non è nuova. Già qualche anno fa infatti Valeria è stata concorrente della casa più spiata d’Italia. La concorrente oggi come cancorrente sta riscuotendo un enorme successo, soprattutto tra i coinquilini, in particolare Valeria mira sempre i concorrenti più giovani della casa. Questa volta ad essere preso di mira è stato Alessandro.

Valeria Marini massaggio sensuale ad Alessandro

Per Valeria infatti ogni occasione è buona per mostrare le sue doti sensuali al giovane concorrente. La showgirl infatti si è prestata ad un sensualissimo massaggio sul giovane corpo di Alessandro.

I due infatti all’interno della sauna hanno deciso di mettersi comodi, in particolare Alessandro si è steso sulla panca e con movimenti circolari e con un costumino rosso che lasciava intravedere le sue forme, Valeria ha cercato di far riscaldare in maniera piccante il concorrente. Alle spalle della sauna però c’era Sophie, che guardava tutto con molta attenzione, quasi gelosa di quello che la Marini stesse facendo ad Alessandro.

Valeria è impazzita totalmente: si spoglia davanti a tutti 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/jTygbJH1Zq — Profilo super trash (@ProfiloTrash) January 5, 2022

La stessa concorrete fa notare che poco dopo l’entrata in sauna, Valeria si è spogliata al suo interno togliendosi davanti alle telecamere anche lo slip. La stessa Valeria riferisce alla concorrente che non si è minimamente accorta del gesto fatto, perché spesso dimentica che ci sono telecamere puntate su loro stessi. Nonostante ciò Valeria non sembra distogliere l’attenzione dal corpo di Alessandro che si gode tranquillamente il suo massaggio.

La stessa Valeria infatti poco dopo gli chiede se quel tipo di massaggio piacesse al concorrente e a quanto pare Alessandro non sembra disdegnare le attenzioni della Marini. Ma cosa pensa Sophie di tutta questa attenzione della showgirl nei confronti del concorrente, secondo quanto vediamo dal video, pare che Sophie non distoglie per un attimo lo sguardo dai due.