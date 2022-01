Sophie Codegoni identica alla Marini da giovane: “La somiglianza è impressionante”

Grande Fratello Vip 6, Sophie Codegoni identica a Valeria Marini. Spunta una foto in cui si vede una somiglianza incredibile tra le due. Impressionante.

Tra i concorrenti più amati della sesta edizione del Grande Fratello Vip con al timone Alfonso Signorini, vi sono sicuramente Sophie Codegoni e Valeria Marini. La prima si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne nelle vesti di tronista.

Dopo un percorso molto travagliato, fatto di alti e bassi, la Codegoni ha lasciato il salotto dei sentimenti mariano con Matteo Ranieri. La relazione tra i due è durata pochissimo e attualmente, mentre lei è rinchiusa nel bunker di Cinecittà, il suo ex fidanzato siede sul trono rosso alla ricerca dell’amore.

Valeria Marini invece è entrata solo da poche settimane nel famoso reality. Non è la prima volta per lei dato che nel bunker di Cinecittà c’è già stata anche in passato. In coppia con Giacomo Urtis, i due sono un duo davvero scoppiettante e apprezzatissimo dal pubblico.

La foto che sconvolge il web

Sophie Codegoni e Valeria Marini vanno molto d’accordo. Le due belle bionde hanno stretto una bella amicizia fin dall’ingresso in casa della Valeriona nazionale. La prima, giovanissima, ha un carattere vivace e peperino. Attualmente sta vivendo una liaison con la new entry Alessandro Basciano.

La showgirl sarda la incoraggia a viversi liberamente e serenamente questo sentimento che sta nascendo nella casa. La Marini, invece, sempre sorridente, generosa e goffa quanto basta, è amatissima dai telespettatori.

Forse non ci crederete, ma Sophie sembra la gemella della Marini. Ha iniziato a circolare sui social una foto in cui la somiglianza tra le due bellissime donne del GF lascia davvero a bocca aperta.

Nello scatto in questione si vede Valeria Marini da giovane. La showgirl è identica all’ex tronista di Uomini e Donne. Il web si è scatenato. Non sono mancati i commenti peperini come quelli di chi ha affermato che Sophie, che ha sempre ammesso di aver fatto alcuni ritocchini estetici, abbia portato la foto della Marini, da giovane, al chirurgo per somigliare a lei.

Le due sembrano identiche, quasi sorelle. La somiglianza è impressionante e lascia davvero senza parole. Ad ogni modo, sia Valeria che Sophie sono due meravigliose donne dalla bellezza straordinaria.